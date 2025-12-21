scorecardresearch
 
मुर्गा बनाया, जमीन पर नाक रगड़वाई, फिर बरसाए डंडे… कूड़ा बीनने वाले बच्चे हाथ जोड़कर चीखते रहे, भीड़ तमाशा देखती रही

यूपी के मैनपुरी में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. कूड़ा बीनकर गुजारा करने वाले दो बच्चों के साथ बेरहमी की हदें पार कर दी गईं. सर्दी के मौसम में बच्चों को कपड़े उतरवाकर मुर्गा बनाया गया और डंडों से पीटा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

मैनपुरी में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को दबंग ने पीटा. (Photo: Screengrab)
मैनपुरी में कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले दो बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक युवक ने बच्चों के सर्दी में कपड़े उतरवा दिए, फिर ‘मुर्गा’ बनाकर बेरहमी से पीटा. इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी युवक बच्चों को सार्वजनिक जगह पर अपमानित कर रहा है. दोनों बच्चों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके साथ मारपीट की गई. दोनों बच्चे कूड़ा बीनकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं.

घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है. वीडियो के वायरल होते ही मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: VIDEO: दबंगों ने टोल प्लाजा पर रोकी कार, बरसाए डंडे, फिर बैरियर तोड़ भाग निकले...आगरा में MP की फैमिली पर हमले की कहानी

इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी मैनपुरी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दो नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भेजा गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

सीओ सिटी ने कहा कि यह पता किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे लोग कौन हैं और बच्चों को किस वजह से इस तरह की सजा दी गईृ. उन्होंने बताया कि कई बार लोग बच्चों पर चोरी या किसी गैरकानूनी गतिविधि का आरोप लगाकर भावनाओं में बहकर उन्हें दंडित करने लगते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अपराध की श्रेणी में आता है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

