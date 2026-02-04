UP: शबे बरात पर लौटाए गए लोग, इटावा में सैयद बाबा की मजार पर बुलडोजर की आशंका

इटावा में बीहड़ क्षेत्र स्थित सैयद बाबा की मजार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. वन विभाग के नोटिस के बाद अब इस मामले में 5 फरवरी को जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद मजार के ध्वस्तीकरण को लेकर फैसला आ सकता है.

बताया जा रहा है कि हिंदू जागरण मंच द्वारा मजार को लेकर शिकायत की गई थी. शिकायत के आधार पर वन विभाग ने अपनी टीम बनाकर जांच करवाई. जांच में सामने आया कि लायन सफारी के पीछे वन विभाग की भूमि पर एक बड़ी मजार बनी हुई है.

इसके बाद वन विभाग ने मजार पर नोटिस चस्पा किया और संबंधित पक्ष से साक्ष्य मांगे गए. अब इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर 5 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके बाद वन विभाग अवैध अतिक्रमण और वन एक्ट के तहत बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है.

शबे बरात पर मजार जाने का रास्ता बंद

शबे बरात के मौके पर भी मजार पर लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन विवाद के चलते मजार जाने के रास्ते बंद कर दिए गए. कई लोगों को वहां से लौटाया गया. आजतक की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष इसी दिन उर्स का आयोजन होता है. लेकिन इस बार विवाद के कारण पुलिस फोर्स तैनात है और रास्तों को झाड़ियों डालकर बंद कर दिया गया है. लोगों को लौटाया जा रहा है, जिससे वो निराश नजर आए.

दो दिन से इलाके में पुलिस फोर्स तैनात

वन दरोगा सुरेश चंद्र ने बताया कि कल सुनवाई है. सुनवाई के बाद जो भी निर्णय आएगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरी तरह से लोगों का मजार पर आना जाना प्रतिबंधित किया गया है. मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और प्रशासन की नजर सुनवाई के फैसले पर टिकी हुई है.



