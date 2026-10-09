बस की खिड़की से कूदा, पुलिस देखती रह गई! इटावा जेल ले जाते वक्त कैसे फरार हुआ नदीम उर्फ बुलेट?

उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस अभिरक्षा से नदीम उर्फ बुलेट नाम का बंदी फरार हो गया. औरैया से गिरफ्तार नदीम को कोर्ट के आदेश पर दो पुलिसकर्मी रोडवेज बस से इटावा जेल ले जा रहे थे. इसी दौरान बड़े डाकघर के पास बस की रफ्तार धीमी हुई, तो आरोपी खिड़की से कूद गया. सीसीटीवी में वह रेलवे स्टेशन की ओर जाता दिखाई दिया है. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं. नदीम पर जानलेवा हमले और आगजनी समेत कई गंभीर आरोप हैं.

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अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. तीन टीमें बनाई गई हैं और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पहले जानिए, नदीम को गिरफ्तार क्यों किया गया था? इस कहानी की शुरुआत इटावा से नहीं, बल्कि पड़ोसी जिले औरैया से होती है. करीब आठ दिन पहले औरैया के मोहल्ला विधिचंद में मारपीट की एक घटना हुई थी. आरोप है कि कुछ लोग एक दुकान में घुस गए. वहां मारपीट हुई और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया.

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इसी घटना के दौरान दुकान के सामने खड़ी दो बाइक में आग लगाने का आरोप भी लगा. मामला गंभीर था. पुलिस ने इस केस में नदीम उर्फ बुलेट को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे फफूंद रोड से पकड़ा था. नदीम पर जानलेवा हमले और आगजनी समेत गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ दो अन्य गंभीर मामलों का भी जिक्र है.

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नदीम की गिरफ्तारी के बाद अगला कदम था उसे जेल पहुंचाना. कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद दो पुलिसकर्मी नदीम को रोडवेज बस से इटावा जिला जेल ले जा रहे थे. सब कुछ पुलिस अभिरक्षा में हो रहा था. लेकिन इटावा पहुंचते-पहुंचते कहानी पलट गई.

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बस बड़े डाकघर के पास पहुंची. उसकी रफ्तार धीमी हुई. इसी दौरान नदीम ने कथित तौर पर मौका देखा और बस की खिड़की से कूद गया. इसके बाद वह भाग निकला. पुलिस अभिरक्षा में मौजूद बंदी बस से कूदकर फरार हो गया. नदीम के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की.

सिविल लाइन थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस के मुताबिक, फुटेज में आरोपी रेलवे स्टेशन की ओर भागता दिखाई दिया. इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई. पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं, जो संभावित ठिकानों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही हैं. औरैया के संबंधित थाने को भी घटना की सूचना दी गई है.

इटावा के सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उसे इटावा जिला कारागार लाया जा रहा था, लेकिन वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. सीओ के मुताबिक, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी तलाश कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है. नदीम उर्फ बुलेट की तलाश जारी है. पुलिस के सामने फिलहाल दो अहम काम हैं. पहला, उसे जल्द से जल्द पकड़ना. दूसरा, यह पता लगाना कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उसे फरार होने का मौका कैसे मिला.

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