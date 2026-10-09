scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस की खिड़की से कूदा, पुलिस देखती रह गई! इटावा जेल ले जाते वक्त कैसे फरार हुआ नदीम उर्फ बुलेट?

उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस अभिरक्षा से एक बंदी फरार हो गया. उसे औरैया से इटावा जिला जेल ले जाया जा रहा था, जो रोडवेज बस की खिड़की से कूदकर भाग निकला. घटना इटावा में बड़े डाकघर के पास की है. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रेलवे स्टेशन की तरफ भागता दिखा है.

Advertisement
X
बस की खिड़की से कूदकर भाग गया आरोपी. (Photo: ITG)
बस की खिड़की से कूदकर भाग गया आरोपी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस अभिरक्षा से नदीम उर्फ बुलेट नाम का बंदी फरार हो गया. औरैया से गिरफ्तार नदीम को कोर्ट के आदेश पर दो पुलिसकर्मी रोडवेज बस से इटावा जेल ले जा रहे थे. इसी दौरान बड़े डाकघर के पास बस की रफ्तार धीमी हुई, तो आरोपी खिड़की से कूद गया. सीसीटीवी में वह रेलवे स्टेशन की ओर जाता दिखाई दिया है. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तीन टीमें गठित की हैं. नदीम पर जानलेवा हमले और आगजनी समेत कई गंभीर आरोप हैं.

अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. तीन टीमें बनाई गई हैं और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पहले जानिए, नदीम को गिरफ्तार क्यों किया गया था? इस कहानी की शुरुआत इटावा से नहीं, बल्कि पड़ोसी जिले औरैया से होती है. करीब आठ दिन पहले औरैया के मोहल्ला विधिचंद में मारपीट की एक घटना हुई थी. आरोप है कि कुछ लोग एक दुकान में घुस गए. वहां मारपीट हुई और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

sabarmati central jail life term prisoner escape cctv main gate ahmedabad
हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल से उम्रकैद का कैदी फरार, मुख्य गेट से निकला, CCTV में कैद हुई घटना
Accused Mamta called her son after fleeing (File Photo)
सूट पहनकर टॉयलेट में घुसी महिला कैदी, बुर्का पहनकर भाग निकली!
Three prisoners, including two Pakistanis, escaped from the Juvenile Home in Jammu after attacking policemen on duty
जम्मू के बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत तीन कैदी फरार, हमले में दो पुलिसकर्मी घायल
कन्नौज जेल से दो कैदी फरार, जेलर समेत पांच अधिकारियों पर गिरी गाज
Teacher and Student tabla
इटावा में शिक्षक ने बच्चे के सिर को बनाया तबला

इसी घटना के दौरान दुकान के सामने खड़ी दो बाइक में आग लगाने का आरोप भी लगा. मामला गंभीर था. पुलिस ने इस केस में नदीम उर्फ बुलेट को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे फफूंद रोड से पकड़ा था. नदीम पर जानलेवा हमले और आगजनी समेत गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ दो अन्य गंभीर मामलों का भी जिक्र है. 

Advertisement

नदीम की गिरफ्तारी के बाद अगला कदम था उसे जेल पहुंचाना. कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद दो पुलिसकर्मी नदीम को रोडवेज बस से इटावा जिला जेल ले जा रहे थे. सब कुछ पुलिस अभिरक्षा में हो रहा था. लेकिन इटावा पहुंचते-पहुंचते कहानी पलट गई.

यह भी पढ़ें: सूट पहनकर टॉयलेट में घुसी, बुर्का पहनकर भाग निकली! बरेली में पुलिसवालों को चकमा देकर महिला कैदी फरार

बस बड़े डाकघर के पास पहुंची. उसकी रफ्तार धीमी हुई. इसी दौरान नदीम ने कथित तौर पर मौका देखा और बस की खिड़की से कूद गया. इसके बाद वह भाग निकला. पुलिस अभिरक्षा में मौजूद बंदी बस से कूदकर फरार हो गया. नदीम के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की.

etawah prisoner nadeem alias bullet escapes police custody bus window

सिविल लाइन थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस के मुताबिक, फुटेज में आरोपी रेलवे स्टेशन की ओर भागता दिखाई दिया. इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई. पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं, जो संभावित ठिकानों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही हैं. औरैया के संबंधित थाने को भी घटना की सूचना दी गई है. 

इटावा के सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उसे इटावा जिला कारागार लाया जा रहा था, लेकिन वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. सीओ के मुताबिक, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी तलाश कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है. नदीम उर्फ बुलेट की तलाश जारी है. पुलिस के सामने फिलहाल दो अहम काम हैं. पहला, उसे जल्द से जल्द पकड़ना. दूसरा, यह पता लगाना कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उसे फरार होने का मौका कैसे मिला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डबल मर्डर से दहला लखनऊ, होमगार्ड ने किया पत्नी और बेटी का कत्ल, डाटा केबल से घोंटा गला |
    भारत से भिड़ने के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, अब्बास अफरीदी बने कप्तान |
    दो घटनाएं... जिन्होंने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को बदल दिया और भारत के भी |
    क्यों घाटे का सौदा है फॉल सीलिंग... कुछ साल बाद बार-बार आएगा खर्चा |
    85 मेंडिकल कॉलेज, 13,600 सीटें... CM योगी ने बताया UP की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ कितना बदलाव |
    Potato Peel Uses at Home: आलू काटकर छिलके फेंक देते हैं? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, चेहरा चमकाने से लेकर घर की इन चीजों में आएगा खूब काम |
    INDIA ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मिलने का मिला समय, रात 8 बजे होगी मुलाकात |
    बॉल टैंपरिंग कांड पर मचेगा बवाल? उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा को लेकर पैट कमिंस का दो टूक जवाब |
    CJP प्रोटेस्ट को लेकर सरकार अलर्ट, शिवगंगा-मगध से राजधानी एक्सप्रेस तक... दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें कैंसिल |
    कैंसर की दवाएं 70% तक हो सकती हैं सस्ती, मरीजों को हर साल 2,500 करोड़ रुपये की बचत
    Advertisement