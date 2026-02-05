scorecardresearch
 
न VIP प्रोटोकॉल, न सुरक्षा... CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत का ऐसा अंदाज; वृंदावन में ई-रिक्शा से घूमते आए नजर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वृंदावन में बेहद सादगीपूर्ण अंदाज में नजर आए. बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के, उन्होंने ई-रिक्शा की सवारी की और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए. उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा और सादगी ने बिहार की राजनीति में उनके भविष्य को लेकर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं.

वृंदावन में ई-रिक्शा से घूमते नजर आए निशांत कुमार (Photo- Screengrab)
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. इसकी एक बानगी मथुरा में देखने को मिली. दरअसल, वो इन दिनों वृंदावन में पूजा पाठ में मशगूल हैं. निशांत अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की गलियों में बिना VIP प्रोटोकॉल के देखे गए. उन्होंने 10 रुपये में ई रिक्शा की सवारी भी की. इस दौरान उनके साथ कोई तामझाम या सुरक्षा का भारी घेरा नजर नहीं आया. स्थानीय लोग भी उन्हें सहज और सामान्य अंदाज में घूमते देख हैरान रह गए.

आपको बता दें कि निशांत आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं. वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं. राजनीति से भी अब तक दूरी बनाए हुए हैं. हालांकि, बिहार की राजनीति में समय-समय पर उन्हें लेकर चर्चाएं जरूर होती रहती हैं. 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आए. पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर निशांत अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के बिना, आम श्रद्धालुओं की तरह भक्ति में लीन दिखे.

पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री

कुर्ता-पायजामा और हवाई चप्पल पहने निशांत ने सुरक्षा तामझाम को दरकिनार कर ई-रिक्शा से सफर किया और वृंदावन की कुंज गलियों में पैदल भ्रमण किया. उन्होंने यमुना के जुगल घाट पर आचमन और पूजन किया. इसके बाद ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर जाकर दर्शन किए. इस्कॉन में उन्होंने आम भक्तों के साथ बैठकर 'हरे राम' संकीर्तन का आनंद लिया.

Advertisement

निशांत आमतौर पर प्रचार से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं. मार्च में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में निशांत की इस धार्मिक यात्रा और बढ़ती सक्रियता को भविष्य के राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है.

