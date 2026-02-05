scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 5 फ़रवरी 2026: धनु राशि के धन से जुड़े कार्य प्रभावी रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 5 February 2026 (आर्थिक राशिफल): वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. धन से जुड़े कार्य प्रभावी रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष मजबूत हो सकता है.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि
आर्थिक स्थिति मध्यम बनी रह सकती है. लेनदेन में भूलचूक से बचें. वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दें. लापरवाही से नुकसान हो सकता है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं और नियमों के अनुपालन से आगे बढ़ें.

वृष राशि
अधिकतर आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ पक्ष में उछाल बना रहेगा. पेशेवर संवाद मजबूत होंगे. साहस के साथ काम आगे बढ़ाएंगे. साथियों का सहयोग मिलेगा. जोखिम लेने से बचें और उत्साह को संतुलित रखें.

मिथुन राशि
आर्थिक और वाणिज्यिक लाभ मजबूत बने रहेंगे. धन-संग्रह पर जोर रहेगा. पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी. कामकाजी मामलों की गोपनीयता बनाए रखें. पारिवारिक करियर और व्यवसाय से जुड़े विषयों पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Shani Budh 2026 Dashank Yog
शनि-बुध 2 दिन बाद बनाएंगे द्विद्वादश योग, इन 3 राशि वालों की खुलेगी किस्मत
तुला राशि वालों का खर्च बढ़ सकता है, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Special negativity of Wednesday tritiya tithi
आज क्या करें और क्या न करें?
Daily horoscope highlights for Leo Libra and Capricorn signs
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत
Shubh time to offer yellow flowers to Lord Vishnu for marital harmony
आज भाग्य पहर का सुभ समय और क्या करें?

कर्क राशि
लेनदेन में आपसी विश्वास को प्राथमिकता देंगे. जिम्मेदार लोगों से भेंट हो सकती है. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. तय लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.

सिंह राशि
आर्थिक उछाल से उत्साहित रहेंगे. पूंजीगत मामलों को गति मिलेगी. कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. धन और पैतृक मामलों में तेजी आएगी.

Advertisement

कन्या राशि
वित्तीय अनुबंधों में सक्रियता बढ़ेगी. आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं. तेजी से काम बनेंगे. नियमों का पालन जरूरी रहेगा. लाभ और बचत बेहतर होंगी. निर्णय लेते समय धैर्य और उत्साह दोनों बनाए रखें.

तुला राशि
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बजट से अधिक निवेश से बचें. नियमों और रुटीन का पालन करें. व्यवस्था पर जोर रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. उधार और लापरवाही से दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक राशि
आर्थिक क्षेत्रों में स्थिति संतुलित रहेगी. पेशेवरों और जिम्मेदार लोगों से भेंटवार्ता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बनी रहेगी. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझेदारी का भाव रखें.

धनु राशि
वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. धन से जुड़े कार्य प्रभावी रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष मजबूत हो सकता है.

मकर राशि
पूंजीगत मामले बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण अनुबंध आगे बढ़ेंगे. प्रदर्शन उम्दा रहेगा. जोखिम लेने की सोच रहेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलेगी. परिस्थितियां सुखद बनी रहेंगी.

कुंभ राशि
शुभचिंतकों की सलाह को अनदेखा न करें. सूझबूझ और सहजता बनाए रखें. गोपनीयता और गरिमा बढ़ेगी. करीबी सहयोगी साथ देंगे. रिश्तों में संतुलन रखें. व्यक्तिगत संपर्कों में सतर्क रहें.

मीन राशि
महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में पहल बढ़ेगी. कामकाज के परिणाम बेहतर होंगे. लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यापार और उद्योग में अनुकूलता बनी रहेगी. रुटीन बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement