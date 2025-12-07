scorecardresearch
 
UP: गले में फंसी टॉफी, बिजनौर में ढाई साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक घटना हो गई. यहां एक ढाई साल के मासूम के गले में टॉफी फंस गई. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है.

गले में टॉफी फंसने से बच्चे की मौत. (Photo: Representational )
बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र के गांव चक गोवर्धन में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई. जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. जहां ढाई वर्षीय मासूम बच्चे के गले में टॉफी फंस गई और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है.

सांस की नली में फंस गई थी टॉफी

प्राप्त जानकारी के अनुसार चक गोवर्धन निवासी शमशाद अहमद के ढाई वर्षीय पुत्र सैफे अपने घर पर टॉफी खा रहा था. इसी दौरान टॉफी उसके गले में फंस गई. जिसके चलते वह सांस नहीं ले पाया. अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन घबराकर उसे तत्काल सीएचसी नहटौर लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: इटावा में ट्रैक्टर-थ्रेशर पलटने से 13 साल के बच्चे की मौत, चार घायल

सीएचसी नहटौर के चिकित्सा प्रभारी डॉ. आशीष आर्य ने बताया कि बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था. प्राथमिक जांच के आधार पर चिकित्सकों ने आशंका जताई कि टॉफी सांस की नली में फंसने के कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई.

फेरी लगाकर दाल बेचते हैं बच्चे के पिता

मृतक बच्चे के पिता शमशाद अहमद गांव-गांव फेरी लगाकर दाल बेचने का काम करते हैं. परिवार अभी कुछ समय पहले ही गोहावार से चक गोवर्धन आकर बसा था. अचानक हुई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है और हर किसी की आंख नम है.

ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन मासूम की बिछड़ने का गम पिता-माता और रिश्तेदारों से सहा नहीं जा रहा है. गांव में इस हादसे के बाद बच्चों के खान-पान और निगरानी को लेकर चर्चा भी बढ़ गई है. 

