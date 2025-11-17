scorecardresearch
 

इटावा में ट्रैक्टर-थ्रेशर पलटने से 13 साल के बच्चे की मौत, चार घायल

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में धान मड़ाई के लिए लाए गए ट्रैक्टर-थ्रेशर के पलटने से 13 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश और शोक व्याप्त है.

इटावा में हादसे में बच्चे की मौत (Photo: AI-generated)
इटावा में हादसे में बच्चे की मौत (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें धान की मड़ाई के लिए लाए गए ट्रैक्टर थ्रेशर के पलटने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना इकदिल थाना क्षेत्र के जखौली–इंधौना रोड पर सुबह करीब 8 बजे हुई, जब ग्रामीण खेतों में धान कटाई और थ्रेशिंग का काम शुरू कर रहे थे.

खेत जाने के दौरान हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर पर कई बच्चे सवार थे और थ्रेशिंग यूनिट के साथ खेत की ओर जा रहे थे, अचानक ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया और इंधौना गांव निवासी 13 साल के कुश उर्फ छोटू, पुत्र अरविंद, थ्रेशर यूनिट के नीचे दब गया. कुश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे में घायल हुए अन्य चार बच्चे लव (13), जो मृतक का सगा भाई है, कृष्णा (13), रोहित (12) और शिवा (15) को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक सभी बच्चों को सिर, पैर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि फसल कटाई के सीजन में अक्सर बच्चे जिज्ञासा या उत्साह में ट्रैक्टर और थ्रेशर पर चढ़ जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है. इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है और मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

ट्रैक्टर चालक मौके से फरार

पुलिस के अनुसार, हादसा होते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. उसकी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है. SHO चौहान ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही साबित होती है तो चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 

