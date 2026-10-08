चौकी के बाहर 47 सेकंड में बरसे 14 डंडे, युवक की बेरहमी से पिटाई का Video वायरल, SHO और चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में पुलिस चौकी के सामने युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो जैतरा पुलिस चौकी के सामने का बताया जा रहा है. 47 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक को सड़क के बीचो-बीच गिराकर डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में एक युवक दूसरे युवक पर लगातार डंडे बरसाता दिखाई दे रहा है. पीड़ित युवक खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन हमलावर लगातार उस पर वार करता रहता है. वायरल वीडियो में डंडे से करीब 14 बार वार किए जाने का दावा किया जा रहा है.

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सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह मारपीट का यह वीडियो सामने आया है, वह पुलिस चौकी के बिल्कुल पास बताई जा रही है. वीडियो में मारपीट का सिलसिला चौकी के बाहर ही नहीं, बल्कि चौकी के अंदर और आसपास का भी दिखाई देता है. 47 सेकंड के वीडियो में मारपीट का पूरा घटनाक्रम दिखाई देता है. एक युवक दूसरे युवक को सड़क पर गिराता है. इसके बाद उसके हाथ में डंडा दिखाई देता है और वह लगातार युवक पर वार करता है. सड़क पर गिरा युवक बचने की कोशिश करता दिखाई देता है. इसके बावजूद उस पर लगातार डंडे बरसते रहते हैं. वीडियो में करीब 14 वार किए जाने का दावा किया जा रहा है.

चौकी के बाहर से अंदर तक दिखा हंगामा

कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल दिखाई देता है. आसपास लोगों की मौजूदगी भी नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जैतरा पुलिस चौकी के बाहर मारपीट हुई. वायरल वीडियो में चौकी के अंदर और आसपास का हिस्सा भी दिखाई देता है. हालांकि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई, इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है. यह भी सामने आया है कि घटना के बाद मारपीट में शामिल हमलावर और पीड़ित दोनों मौके से चले गए.

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पुलिस अब वायरल वीडियो और मौके से मिले सुरागों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कौन-कौन है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया. धामपुर क्षेत्राधिकारी अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है.

सीओ के मुताबिक पुलिस टीम मौके पर जाकर जांच कर चुकी है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों पक्षों की पहचान कर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला सामने आने और वीडियो वायरल होने के बाद बिजनौर SP ने बड़ा एक्शन लिया है. SP ने SHO और जैतरा चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी मामला चर्चा में है. अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि चौकी के सामने इस तरह मारपीट कैसे हुई और विवाद में शामिल लोगों की पहचान क्या है. पुलिस चौकी के सामने युवक को सड़क पर गिराकर डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं. खास तौर पर यह सवाल सामने है कि आखिर पुलिस चौकी के सामने सड़क पर युवक को इस तरह पीटने की नौबत क्यों आई. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही मारपीट की वजह और पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी.



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