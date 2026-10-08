scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चौकी के बाहर 47 सेकंड में बरसे 14 डंडे, युवक की बेरहमी से पिटाई का Video वायरल, SHO और चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

बिजनौर के धामपुर क्षेत्र की जैतरा पुलिस चौकी के सामने मारपीट का 47 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक को सड़क पर गिराकर डंडों से पीटा जाता दिखाई दे रहा है. करीब 14 बार डंडे से वार किए जाने का दावा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और SP ने SHO और चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया.

Advertisement
X
बीच सड़क युवक को डंडे से पीटा. (Photo: Screengrab)
बीच सड़क युवक को डंडे से पीटा. (Photo: Screengrab)

बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में पुलिस चौकी के सामने युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो जैतरा पुलिस चौकी के सामने का बताया जा रहा है. 47 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक को सड़क के बीचो-बीच गिराकर डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में एक युवक दूसरे युवक पर लगातार डंडे बरसाता दिखाई दे रहा है. पीड़ित युवक खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन हमलावर लगातार उस पर वार करता रहता है. वायरल वीडियो में डंडे से करीब 14 बार वार किए जाने का दावा किया जा रहा है.

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह मारपीट का यह वीडियो सामने आया है, वह पुलिस चौकी के बिल्कुल पास बताई जा रही है. वीडियो में मारपीट का सिलसिला चौकी के बाहर ही नहीं, बल्कि चौकी के अंदर और आसपास का भी दिखाई देता है. 47 सेकंड के वीडियो में मारपीट का पूरा घटनाक्रम दिखाई देता है. एक युवक दूसरे युवक को सड़क पर गिराता है. इसके बाद उसके हाथ में डंडा दिखाई देता है और वह लगातार युवक पर वार करता है. सड़क पर गिरा युवक बचने की कोशिश करता दिखाई देता है. इसके बावजूद उस पर लगातार डंडे बरसते रहते हैं. वीडियो में करीब 14 वार किए जाने का दावा किया जा रहा है.

चौकी के बाहर से अंदर तक दिखा हंगामा

सम्बंधित ख़बरें

Triple murder in Bijnor sparks sensation (Photo- ITG)
बिजनौर में खूनी तांडव: ट्रैक्टर से कुचलकर तीन लोगों की हत्या
दिल्ली में व्यक्ति की दोस्तों ने पीट-पीटकर ली जान. (Photo: Representational )
शराब पार्टी में दोस्त ही बने दुश्मन, 80 रुपये के लिए अनीस की हत्या
बिजनौर पुलिस ने चोरी करने वाले पिता पुत्री की जोड़ी को गिरफ्तार किया है (Photo ITG)
पिता ने बेटी को दुकानदार के साथ अंदर भेजा, खुद खड़ा रहा बाहर
bijnor
75 साल के बुजुर्ग ने किया बच्ची का रेप, आरोपी पर पहले भी लग चुका पॉक्सो
सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत(photo:itg)
इकबाल पूरे परिवार को बाइक पर बैठाकर जा रहा था ससुराल, ट्रक ने मार दी टक्कर

कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल दिखाई देता है. आसपास लोगों की मौजूदगी भी नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जैतरा पुलिस चौकी के बाहर मारपीट हुई. वायरल वीडियो में चौकी के अंदर और आसपास का हिस्सा भी दिखाई देता है. हालांकि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई, इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है. यह भी सामने आया है कि घटना के बाद मारपीट में शामिल हमलावर और पीड़ित दोनों मौके से चले गए.

Advertisement

पुलिस अब वायरल वीडियो और मौके से मिले सुरागों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कौन-कौन है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया. धामपुर क्षेत्राधिकारी अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है.

सीओ के मुताबिक पुलिस टीम मौके पर जाकर जांच कर चुकी है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों पक्षों की पहचान कर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला सामने आने और वीडियो वायरल होने के बाद बिजनौर SP ने बड़ा एक्शन लिया है. SP ने SHO और जैतरा चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी मामला चर्चा में है. अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि चौकी के सामने इस तरह मारपीट कैसे हुई और विवाद में शामिल लोगों की पहचान क्या है. पुलिस चौकी के सामने युवक को सड़क पर गिराकर डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं. खास तौर पर यह सवाल सामने है कि आखिर पुलिस चौकी के सामने सड़क पर युवक को इस तरह पीटने की नौबत क्यों आई. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही मारपीट की वजह और पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वोटर लिस्ट से हटवाया जिंदा मतदाता का नाम? कर्नाटक में निर्दलीय विधायक पर FIR |
    उदास प्रेमिका को खुश करने की कोशिश में प्रेमी गया सदमें में! पढ़िए Viral जोक्स |
    द लास्ट मील: फांसी से पहले की भूख नहीं, बराबरी की तलाश थी |
    Vidur Niti: तरक्की की राह में रोड़ा बनती हैं ये 4 आदतें, विदुर नीति में दी गई है चेतावनी |
    Silver Price Fall: बाजार तो बाजार... अचानक चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानें गोल्‍ड रेट |
    'नो टू फादर, नो टू सन', एक और देश में Gen Z का आंदोलन, बढ़ते दक्षिणपंथ का विरोध! |
    'बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो', नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए शाहरुख |
    Elon Musk के Starlink विवाद पर आकाश अंबानी ने क्या कहा? |
    'मुझे तो नाना पाटेकर के साथ डांस करने का मौका मिला', फारूक अब्दुल्ला ने सुनाया किस्सा |
    सीएम मान ने जांच एजेंस‍ियों की मंशा पर क्यों उठाए सवाल? देखें पंजाब आजतक
    Advertisement