भाभी पर कहर बनकर टूटीं ननदें, लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा- VIDEO

बिजनौर में घरेलू विवाद के बीच एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं एक महिला को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटती हुई नजर आ रही हैं. पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. साथ ही पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है.

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पूरा मामला बिजनौर के हीमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर तिगरी गांव का है. गांव निवासी बबली की शादी गांव के ही कदीर से हुई थी. बबली का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और उसकी ननदें व देवर उसे परेशान करते थे. पीड़िता के मुताबिक कुछ समय पहले उसे ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी. कुछ दिन पहले वह अपना सामान लेने के लिए ससुराल पहुंची थी.

आरोप है कि इसी दौरान उसकी ननदों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. वायरल वीडियो में एक महिला के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो में लाठी-डंडों के साथ लात-घूंसों से भी महिला को पीटे जाने का दृश्य नजर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल

पीड़िता बबली ने एसपी केके बिश्नोई को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी है. शिकायत में उसने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट की घटना के बाद उसने हीमपुर थाने में शिकायत की थी.

बबली का आरोप है कि थाने में तैनात दरोगा सुमित ने ससुराल पक्ष से समझौता कराने के नाम पर उससे 20 हजार रुपये लिए और कथित तौर पर उसे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया.

पीड़िता का कहना है कि ससुराल पहुंचने के बाद भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उसे दोबारा घर से निकाल दिया गया. पीड़िता ने एसपी से ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही दरोगा की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है.

सीओ चांदपुर देश दीपक ने वायरल वीडियो और पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा है कि जांच में जो भी विंदु सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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