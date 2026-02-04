चेहरा ढककर मंदिर में घुसे, 3 मिनट में उखाड़ ले गए दानपात्र, CCTV में दिखी करतूत

उत्तर प्रदेश के बागपत में मंदिर के अंदर चोरी की घटना सामने आई है. दोघट थाना क्षेत्र के बामनौली गांव में स्थित नागेश्वर मंदिर में दो नकाबपोश बदमाश घुसे. दोनों ने तीन मिनट के भीतर दानपात्र उखाड़ा और उसमें रखा गुप्तदान लेकर फरार हो गए. यह मंदिर पुलिस चौकी से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि दो बदमाश चेहरे कपड़े से ढके हुए मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं. उनके हाथों में सब्बल जैसे औजार नजर आते हैं. पहले दोनों ने दानपात्र को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं खुला तो उसे उखाड़ने लगे.

करीब तीन मिनट की मशक्कत के बाद बदमाशों ने दानपात्र उखाड़ लिया और उसमें रखी नकदी समेटकर मौके से फरार हो गए. वारदात के दौरान उन्होंने आसपास नजर रखी, ताकि कोई हलचल होने पर तुरंत भाग सकें, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है.

सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई. पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके नाम बादल और सचिन बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वे पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं. पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर मामले में एक्शन लिए जाने की बात कही है.

