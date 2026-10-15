बेजुबान पर बेरहमी की हद पार, रॉड से मारकर हत्या की, फिर रस्सी से बांधकर कुत्ते को गली में घसीटा, Video

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक स्ट्रीट डॉग के साथ कथित क्रूरता का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे CCTV वीडियो में एक शख्स कुत्ते पर लोहे की रॉड से हमला करता दिखाई दे रहा है. आरोप है कि लगातार वार करने से कुत्ते की मौत हो गई. इसके बाद भी शख्स नहीं रुका. वह घर के अंदर गया, रस्सी लेकर लौटा और कुत्ते के पैर में बांधकर उसके शव को गली में घसीटने लगा. इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

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वायरल वीडियो को बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव का बताया जा रहा है. CCTV फुटेज में एक मकान के बाहर स्ट्रीट डॉग बैठा नजर आता है. इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचता है और लोहे की रॉड से कुत्ते पर हमला करने लगता है. आरोप है कि शख्स ने कुत्ते पर तेजी से कई वार किए. हमले के बाद बेजुबान जानवर की मौत हो गई. घटना का यह हिस्सा CCTV कैमरे में कैद हो गया. वीडियो सामने आने के बाद जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कुत्ते की मौत के बाद भी नहीं रुका, रस्सी से बांधकर घसीटा

इस घटना का दूसरा हिस्सा और भी गंभीर है. आरोप है कि कुत्ते पर हमला करने के बाद शख्स अपने घर के अंदर गया. वहां से वह रस्सी लेकर बाहर आया. इसके बाद उसने कुत्ते के पैर में रस्सी बांधी और उसके शव को गली में घसीटकर ले जाने लगा. शख्स की यह पूरी हरकत CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. घटना ने बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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CCTV वीडियो के आधार पर पहचान में जुटी पुलिस

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस भी मामले पर नजर बनाए हुए है. पुलिस वायरल CCTV फुटेज के आधार पर शख्स की पहचान करने में जुटी है. पहचान होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान और पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. अब देखना होगा कि जांच के दौरान क्या जानकारी सामने आती है.



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