'देखो-देखो कौन आया, शेर आया...' शंकराचार्य से मिलकर बरेली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, समर्थकों ने लगाए नारे

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बरेली पहुंचने पर समर्थकों ने उनके स्वागत में जमकर नारे लगाए. इस दौरान 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया' और 'समाज के अलंकार का स्वागत है' जैसे नारे लगे. बता दें कि अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन और दिल्ली कूच का ऐलान भी दोहराया है.

अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों ने लगाए नारे. (Photo: Screengrab)
केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर बयान देकर चर्चा में आए निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री शंकराचार्य से मिलने के बाद बरेली पहुंचे. यहां समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला. लाल फाटक स्थित परशुराम धाम मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां नारों, ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया.

स्वागत के दौरान 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया' जैसे नारे लगातार गूंजते रहे. कार्यक्रम के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. अलंकार अग्निहोत्री हाल ही में अपने बयानों और इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने 26 जनवरी की शाम पीसीएस सेवा के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. इसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया. इस्तीफे के बाद यह उनका बरेली का पहला प्रमुख दौरा माना जा रहा है.

यहां देखें Video...

अलंकार अग्निहोत्री ने किया आंदोलन का ऐलान

परशुराम धाम पहुंचकर अग्निहोत्री ने समर्थकों को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि समाज के अधिकार और सम्मान के मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने SC/ST एक्ट के विरोध में अपनी मुहिम को दोहराया और कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाई जाएगी.

यह भी पढ़ें: शंकराचार्य से आशीर्वाद लेकर अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान, SC-ST एक्ट को खत्म कराने को 7 फरवरी से करेंगे आंदोलन

मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि शासन की ओर से उन्हें जो आरोप पत्र दिया गया है, उसमें कई आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. उनके अनुसार अपने समाज से जुड़े मुद्दों पर बोलना भी आरोप का आधार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि वह अपने एडवाइजर से सलाह लेकर जवाब देंगे.

अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि यदि 7 फरवरी से पहले उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वह समर्थकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे. हालांकि दिल्ली कूच की सटीक तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द घोषणा की बात कही गई है. कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही.

