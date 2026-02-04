scorecardresearch
 
फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बोले सरकार ब्राह्मण विरोधी

नेटफ्लिक्स पर आने वाली मनोज बाजपेई अभिनीत फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा सरकार जाति के आधार पर काम कर रही है. अजय राय ने 8 फरवरी को वाराणसी में संविधान संवाद सम्मेलन की भी घोषणा की.

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Photo: Screengrab)
नेटफ्लिक्स पर आने वाली मनोज बाजपेई अभिनीत फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. अजय राय ने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मणों का अपमान किया है और यह सरकार अब जाति के आधार पर राजनीति कर रही है.

अजय राय ने कहा कि पहले बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती थी, लेकिन अब वह जाति के आधार पर काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गोरखपुर, सुल्तानपुर समेत कई जगहों पर घटनाएं की हैं और सन्यासी तक का अपमान किया गया. उन्होंने कहा कि यह सरकार सनातन विरोधी है और सनातन का चोला ओढ़कर समाज को बांटने का काम कर रही है.

वाराणसी में 8 फरवरी को होगा संविधान संवाद सम्मेलन

प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हुंकार भरते हुए कहा कि मौजूदा सरकार संविधान को रौंद रही है. इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 30 संविधान संवाद सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इसका पांचवां सम्मेलन वाराणसी में 8 फरवरी को होगा. अजय राय ने बताया कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पांचों सांसद, राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सम्मेलन का समापन रमाबाई मैदान में होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे.

Advertisement

KJMU में मौजूद 600 साल पुरानी मजार पर चादरपोशी के बाद नोटिस और बुलडोजर एक्शन के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यह सरकार बांटने का काम कर रही है. SIR के दौरान फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोप पर अजय राय ने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग से मिलकर SIR कराया है, लेकिन अब यह उल्टा पड़ गया और भाजपा फंस चुकी है.

मोबाइल गेमिंग पर तत्काल रोक लगाए सरकार

गाजियाबाद में मोबाइल गेम के चक्कर में तीन बहनों के सुसाइड पर अजय राय ने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जुए को बढ़ावा दे रही है और इसे तत्काल रोकना चाहिए.
 

