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फलों से लिपटे मिले 500 के नोटों के कतरन! वायरल हो रहा ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि फल की पेटियों में 500 और 100 रुपये के नोटों के कतरन डाले गए हैं. चलिए जानते हैं क्या है ये माजरा?

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फल की पेटियों में नोटों के कतरन मिलने का दावा (Photo - Instagaram/@ sonurajput.25)
फल की पेटियों में नोटों के कतरन मिलने का दावा (Photo - Instagaram/@ sonurajput.25)

इंटरनेट पर कभी- कभी सहसा कुछ ऐसा दिख जाता है. जिसे देखकर हैरानी होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें फलों की पेटियों में रखे कतरन नॉर्मल कागज के नहीं, बल्कि 500 और 100 रुपये के नोटों के बताए जा रहे हैं. वीडियो बनाने वाले शख्स ने उन कतरन को दिखाते हुए ऐसा ही दावा किया है. 

हमने अक्सर बड़ी- बड़ी पेटियों में बंद अनार, सेब और दूसरे फलों को कागज के कतरन में लिपटा देखा होगा. कागज के कतरन डालकर इन फलों को इसलिए पैक किया जाता है. क्योंकि, ये आपस में टकराकर खराब न हो जाएं. 

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ऐसी एक फल की पेटी में रखे कागज के कतरन को दिखाते हुए शख्स दावा कर रहा है कि ये कतरन साधारण कागज के नहीं, बल्कि 500- 500 रुपये वाले नोट के कतरन हैं. वीडियो में शख्स दावा कर रहा है कि सिर्फ 500 के नोट के ही नहीं 100 वाले नोट को काटकर भी कतरन में डाला गया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वीडियो में जिस कतरन को हाथ में लेकर वह नोटों के टुकड़े होने का दावा कर रहा है. उसमें कुछ- कुछ तो नोट के कतरन जैसी लगती है, लेकिन वायरल वीडियो से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. फिर भी इस छोटे से वीडियो ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. ऐसे में कई लोगों ने सवाल उठया  है कि क्या यह कहीं नकली नोट छापने वाले रैकेट ने पकड़े जाने से बचने के लिए तो इसका कतरन नहीं बना दिया है.

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यह भी पढ़ें: रोमांस में कौन बेहतर? यहां इंसान और AI के बीच हुआ डेटिंग कंपटीशन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर  @sonurajput.25 नाम के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने इसे सिर्फ वीडियो वायरल करने की ट्रिक बताया है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया का कमाल है. एक यूजर ने लिखा है इस बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. अगर नोट असली है तब भी और नकली है फिर भी. क्योंकि, नकली नोट होने पर इससे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है.

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