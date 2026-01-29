scorecardresearch
 
कपल की शूट के दौरान फोटोग्राफर पूल में गिरा, फिर भी रिकॉर्डिंग चलती रही… वीडियो वायरल

एक शादी के फोटोग्राफर की शूट के दौरान गलती से स्विमिंग पूल में गिरने का वीडियो वायरल हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वह गिरने के बाद भी बिना रुके शूट करता रहा. उसकी इसी लगन और प्रोफेशनल अंदाज़ की लोगों ने खूब तारीफ की.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर studioflashfolks नाम के पेज ने शेयर किया है (Photos: @studioflashfolks/Instagram)
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर studioflashfolks नाम के पेज ने शेयर किया है (Photos: @studioflashfolks/Instagram)

शादी के पलों के छोटे-छोटे वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जो उस खास दिन को और भी यादगार बना देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. शादी में अपनी ड्यूटी के लिए इतनी जबरदस्त लगन कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इस वीडियोग्राफर ने सबको चौंका दिया. वीडियो में वह कपल की शूट करते-करते अचानक स्विमिंग पूल में गिर जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह गिरने के बाद भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता और शूट जारी रखता है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर studioflashfolks नाम के पेज ने शेयर किया है. वीडियो पर कैप्शन लिखा है-'जब आपके शादी के सिनेमैटोग्राफर को शॉट लेने से कोई नहीं रोक सकता' और ठीक यही इस क्लिप में होता दिखता है.

वीडियो में फोटोग्राफर नए शादीशुदा कपल के सिनेमैटिक शॉट ले रहा होता है. वह धीरे-धीरे पीछे की ओर चलते हुए कैमरे में फ्रेम सेट कर रहा होता है. इसी दौरान उसे पीछे मौजूद स्विमिंग पूल का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता और कुछ ही सेकंड में वह सीधे पानी में जा गिरता है.

देखें वायरल वीडियो

लेकिन असली हैरत की बात तो उसके बाद होती है. फोटोग्राफर घबराने के बजाय पानी से निकलता है, खुद को संभालता है और वहीं से कपल की शूटिंग जारी रख देता है. आसपास मौजूद लोग उसे बाहर निकालने आते हैं, लेकिन वह हाथ से इशारा कर उन्हें रोक देता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ परफेक्ट शॉट पर होती है.

वीडियो पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया है. एक यूजर ने लिखा कि उसने खुद की परवाह नहीं की, बस कपल के कीमती पल कैद करने की लगन दिखाई.दूसरे ने लिखा कि जब उसने कहा आप लोग शूट जारी रखिए, वहीं से उसकी प्रोफेशनलिज्म समझ आता है.

कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि शादी जैसे मौके पर जहां हर क्षण दोबारा नहीं मिलता, वहां क्रिएटिव प्रोफेशनल अक्सर कुछ भी कर गुजरते हैं ताकि परफेक्ट रिज़ल्ट मिल सके.

