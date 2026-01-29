अपने मोजों में मिर्च भरकर क्यों खेल रहे हैं कुछ खिलाड़ी, लॉजिक सुन रह जाएंगे हैरान

अमेरिका इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है. लोग अपने-अपने तरीके से सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं.कुछ उपाय वैज्ञानिक हैं, तो कुछ लंबे समय से प्रचलित तरीकों पर आधारित. इसी बीच एक ऐसा अनोखा ठंड से बचने का तरीका सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.

दरअसल, अमेरिका में हुए एक NFL प्लेऑफ मैच के दौरान खिलाड़ियों को माइनस तापमान और तेज हवाओं ने जमकर परेशान किया. शिकागो की जमा देने वाली ठंड में LA Rams टीम, जो आमतौर पर गर्म मौसम में खेलने की आदी है, मैदान पर ठिठुरती नजर आई. इसी ठंड से बचने के लिए टीम के कुछ खिलाड़ियों ने एक दिलचस्प ट्रिक अपनाई.मोजों के अंदर लाल मिर्च डालकर खुद को गर्म रखना.



न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,टीम के डिफेंसिव प्लेयर पूना फोर्ड ने मैच के बाद अपनी मिर्च लगी जुराब दिखाते हुए बताया कि यह तरीका सच में काफी असरदार है. इस अनोखे जुगाड़ के बीच टीम ने ओवरटाइम में 42-यार्ड फील्ड गोल दागकर मैच भी अपने नाम किया.

मिर्च कैसे देती है गर्माहट?

लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नाम का कंपाउंड इसकी तीखापन और गर्माहट का मुख्य कारण है. जब यह त्वचा के संपर्क में आता है, तो शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और उस हिस्से में गर्मी महसूस होने लगती है. इसी वजह से ठंड में पैरों पर इसे लगाने से तुरंत गर्माहट मिलती है.

इसके अलावा कैप्साइसिन के कई अन्य फायदे भी बताए जाते हैं. यह शरीर में सूजन कम करता है, दर्द को शांत करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि मिर्च की मात्रा बेहद सीमित रखनी चाहिए, वरना जलन की समस्या हो सकती है. एक चम्मच मिर्च पाउडर को फुट पाउडर के साथ मिलाना पर्याप्त माना जाता है.

लाल मिर्च से सेहत को भी फायदे

कई शोध बताते हैं कि मिर्च खाने वाले लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है. नियमित सेवन से जल्दी मौत का खतरा करीब 13% तक घट सकता है. साथ ही यह एंटीऑक्सिडेंट बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म तेज करने और वजन नियंत्रित रखने में भी मददगार साबित होती है.ठंड से बचने के अनोखे तरीकों में यह ‘स्पाइसी हैक’ अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और लोग इसे मजेदार भी मान रहे हैं और दिलचस्प भी.

