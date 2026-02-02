प्लेन के 11 टॉयलेट एक साथ हो गए खराब, फ्लाइट अटेंडेंट को हाथ से साफ करनी पड़ी गंदगी

लॉस एंजिल्स से मनीला जा रही फिलीपीन एयरलाइंस की बोइंग 777 फ्लाइट के 11 शौचालय अचानक खराब हो गए. इसके बाद केबिन क्रू को बीच उड़ान में टॉयलेट की गंदगी को हाथ से साफ करना पड़ा. यह फ्लाइट 15 घंटे की थी.
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पिछले सप्ताह (जनवरी) में फिलीपीन एयरलाइंस की फ्लाइट पीआर113 में हुई, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से फिलीपींस के मनीला जा रही थी. यह घटना 15 घंटे की यात्रा के दौरान तब घटी जब विमान निकटतम वैकल्पिक हवाई अड्डे, गुआम से लगभग छह घंटे की दूरी पर था.
बताया जाता है कि विमान के सभी 11 शौचालय एक ही समय में खराब हो गए, जिसके कारण आपातकालीन मार्ग परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई , जिसे अंततः विमान के कप्तान ने अस्वीकार कर दिया. चालक दल के सदस्यों द्वारा फिल्माए गए वीडियो में केबिन स्टाफ को शौचालय के कटोरे से गंदगी को निकालकर पास के सिंक में बहाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि कथित तौर पर एक सुपरवाइजर द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था.
यह प्रक्रिया गोपनीय तरीके से संपन्न हुई और उड़ान के बाद यात्रियों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई. इसके अलावा, विमान बिना किसी देरी के मनीला के निनॉय एक्विनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया.उड़ान के बाद, चालक दल के सदस्यों ने फिलीपीन एयरलाइंस यूनियन को घटना की सूचना दी, जिसने स्थिति से निपटने के तरीके और विमान को डायवर्ट न करने के निर्णय की आलोचना की. यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कोई आंतरिक जांच नहीं की गई.
एयरलाइन ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है. यह इस तरह की पहली घटना नहीं है. पिछले साल, एक महिला ने शिकागो जाने वाली फ्लाइट में कपड़े उतारकर शौच करके यात्रियों को चौंका दिया था. खबरों के मुताबिक, अज्ञात महिला ने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए और विमान की सीट पर शौच कर दिया था.
खबरों के मुताबिक, विमान को उचित सफाई के लिए सेवा से हटा दिया गया था. एनबीसी को दिए एक बयान में तब साउथवेस्ट एयरलाइंस ने कहा था कि हमारी टीमें विमान में सवार यात्रियों से संपर्क में है, ताकि इस स्थिति और उनकी यात्रा में हुई किसी भी देरी के लिए माफी मांग सकें. .साउथवेस्ट के लिए हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और हम अपने फ्लाइट क्रू के पेशेवर रवैये की सराहना करते हैं.