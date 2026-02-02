'हर कोई मुझे पत्नी बनाना चाहता है...', मॉडल ने बताया - 24 घंटे में मिले शादी के 85 प्रपोजल

एक महिला को एक ही दिन में 85 शादी के प्रस्ताव मिले. अमेरिका के एरिजोना की इन्फ्लुएंसर कैटरीना रोज़ का कहना है कि जब से उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए हैं, तब से पुरुष लगातार उन्हें सीधे शादी का प्रस्ताव देने लगे हैं. मुझे हर कोई अपनी पत्नी बनाना चाहता है और मुझे परफेक्ट मैरिज मैटेरियल बताता है.

और पढ़ें

20 साल की मॉडल ने कहा कि यह जानकर अच्छा लगता है कि अगर मैं चाहूं तो कम से कम 85 संभावित पतियों में से किसी एक को चुन सकती हूं. इससे निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है. उन्हें 24 घंटे की अवधि के भीतर 85 प्रस्ताव मिले थे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक मॉडल ने खुलासा किया है कि पुरुष उन पर इतने मोहित हैं कि उन्हें एक दिन में ही 85 शादी के प्रस्ताव मिले. कैटरीना रोज ने बताया कि एक मजेदार टिक टॉक वीडियो पोस्ट करने के बाद से ही उनके इनबॉक्स में ऐसे प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है. 20 साल की कैटरीना, जिसे लाखों लोगों ने देखा और इसने एक ऐसे अप्रत्याशित रिएक्शन को जन्म दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में, अमेरिका के एरिजोना की रहने वाली ये लड़की "केवल शादी के लायक" यानी 'मोस्ट एलिजेबल फॉर मैरिज' बन गईं.

Advertisement

लोग मुझसे डेट करना नहीं चाहते, सीधे मैरेज प्रपोजल देते हैं..

कैटरीना ने बताया कि मुझे पुरुषों से हर समय फ्लर्टी मैसेज मिलते रहते हैं, लेकिन ये लोग मुझसे डेट नहीं करना चाहते. सभी सीधे शादी की बात करते हैं. सभी ऐसी बातें करते हुए मुझे प्रोपोज किया, जैसे- तुम मेरी सपनों की मलिका हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं. एक आदमी ने तो कमेंट सेक्शन में हमारे बारे में पूरी प्रेम कहानी लिखकर सबसे अलग दिखने की कोशिश की.

कैटरीना ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने फैन फिक्शन की एक नई श्रेणी को जन्म दिया हो. ऑनलाइन मिल रही तमाम तारीफों के बावजूद, कैटरीना ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि मेरी एक मजबूत छवि है, और लोग इसे स्क्रीन के माध्यम से स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ें: 'चाय बेचकर 1 दिन में 25 हजार कमा लेता हूं...' बिहार से US गए प्रभाकर ने बताई अपनी कहानी

उसने कहा कि मुझे अपने रूप-रंग से प्यार क्यों नहीं करना चाहिए और इसे क्यों नहीं दिखाना चाहिए? मेरा आत्मविश्वास ही पुरुषों को पतंगों की तरह आकर्षित करता है और मुझे लोगों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है. क्योंकि मैं अपनी वैल्यू जानती हूं. मैं किसी भी अनजान आदमी से डेटिंग या शादी नहीं करने वाली - चाहे वह अमीर हो या खूबसूरत. मुझे सार्थक व्यक्ति चाहिए. इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि कोई मेरी तरफ आकर्षित है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे अपने तक पहुंचने का हक दे दूं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बॉडीगार्ड संग इश्क...? क्यों गांव में रहने को मजबूर है जॉर्डन की प्रिंसेस, दुबई शेख की एक्स वाइफ

फिलहाल, कैटरीना अपने समर्पित फॉलोअर्स के साथ ऑनलाइन बातचीत करके ही संतुष्ट है. हालांकि, अगर कोई परफेक्ट लड़का उनके डीएम में आ जाए तो वह ऑफलाइन बातचीत शुरू करने के बारे में सोच सकती हैं. उसने आगे कहा कि अगर कोई आदमी मुझसे डेटिंग के बारे में सोचने को तैयार है - शादी करने की बात तो दूर की है - तो उसे मेहनत करनी होगी. सिर्फ मुझे यह बताने वाला एक साधारण डीएम काफी नहीं होगा कि मैं सुंदर हूं, लेकिन अगर हमारे बीच गहरी केमिस्ट्री हो तो मैं सही लड़के के बारे में विचार कर सकती हूं.

---- समाप्त ----