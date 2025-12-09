चिड़िया उड़े, तोता उड़े... मगर इंडिगो ना उड़े! यात्री ऐसे ले रहे मजे, वीडियो वायरल

इंडिगो का फ्लाइट्स संकट अभी बरकरार है. पिछले कुछ दिनों में कई फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, जो दिखाते हैं कि यात्रियों को किस तरह परेशान होना पड़ रहा है. वीडियो में यात्रियों का दर्द दिख रहा है कि वो जरूरी काम से कहीं जा रहे थे, लेकिन जा नहीं पाए. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिगो के यात्री एयरपोर्ट पर बैठे हैं और 'चिड़िया उड़' वाला गेम खेल रहे हैं. खास बात ये है कि वो इस गेम से इंडिगो की फ्लाइट्स ना उड़ने का विरोध भी किया जा रहा है.

और पढ़ें

इस वीडियो में क्या है?

वीडियो में दिख रहा है कि 10 यात्री एयरपोर्ट पर जमीन पर ही बैठे हुए हैं और फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान सभी लोग चिड़िया उड़ वाला गेम खेलने लगते हैं, जिसमें अलग अलग उड़ने वाली चीजों का नाम लेकर गेम खेला जाता है. इस दौरान एक शख्स बोलता है चिड़िया उड़े तो सभी लोग बोलते हैं उड़े... फिर तोता-मैना उड़े बोलता है तो सब बोलते हैं उड़े... लेकिन जब वो शख्स बोलता है कि इंडिगो उड़े तो सब बोलते नजर आते हैं नो....

यात्रियों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे बड़ी संख्या में इंस्टा यूजर शेयर कर रहे हैं. इसके बाद लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और हाफिंग इमोजी के साथ अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो को कई अकाउंट्स से शेयर किया जा चुका है.

Advertisement

इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर क्या है अपडेट?

इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है. इसके अलावा विमानन नियामक (DGCA) की सख्ती भी बढ़ती जा रही है. इस बीच नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने एयरलाइन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए IndiGo के विंटर शेड्यूल में दी गई वृद्धि को कम किया है. इसके अलावा 5% उड़ानों को घटाने का निर्देश दिया है. वहीं एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया है कि मंत्रालय IndiaGo Airline पर 1,000 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर भी विचार कर रहा है.

---- समाप्त ----