scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लेविट गईं, ट्रंप अब किसे बनाएंगे प्रेस सेक्रेटरी? वायरल हुआ वीडियो

कैरोलिन लेविट के जाने के बाद व्हाइट हाउस के पोडियम पर कौन नजर आएगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. लेकिन ट्रंप ने एक फॉक्स न्यूज संवाददाता के सामने ऐसा सवाल रख दिया, जिसने अचानक उन्हें ही अगली प्रेस सेक्रेटरी की रेस में ला खड़ा किया. आखिर ट्रंप ने किसका नाम लिया?

Advertisement
X
यह पूरा मामला एक फॉक्स न्यूज इंटरव्यू के दौरान सामने आया (Photo: Reuters)
यह पूरा मामला एक फॉक्स न्यूज इंटरव्यू के दौरान सामने आया (Photo: Reuters)

अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के पद छोड़ने की खबर के उनकी जगह कौन आएगा इसको लेकर चर्चा है. अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की संवाददाता एलेक्सिस मैकएडम्स का नाम खुद बातचीत के दौरान उछाल दिया. हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी लेविट के उत्तराधिकारी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

यह पूरा मामला एक फॉक्स न्यूज इंटरव्यू के दौरान सामने आया. मैकएडम्स ने ट्रंप से पूछा था कि क्या कैरोलिन लेविट की जगह किसी और को लाया जा सकता है. ट्रंप ने पहले लेविट की तारीफ की और कहा कि उनकी जगह किसी और को लाना आसान नहीं होगा. इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में मैकएडम्स से ही पूछ लिया कि क्या वह यह जिम्मेदारी संभालेंगी.

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

plastic-jar-cobra-snake-catching-viral-video
डिब्बे से कोबरा पकड़ने का वीडियो वायरल, एक्सपर्ट्स ने किया आगाह
Belgium gold treasure
सीवर की खुदाई कर रहे थे मजदूर... निकले 95 करोड़ के सोने के सिक्के और ईंटें
jaipur-viral-girl-sinaya-biyani-teej-hula-hoop-performance
9 साल की सिनाया के हुनर की दीवानी हुई दुनिया, वीडियो वायरल
Shutter key
दुकान खोलते वक्त शटर पर चाबी क्यों चलाते हैं दुकानदार?
PM Modi school children, PM Modi children interaction
'गाइज, मैंने PM मोदी से हाथ मिलाया...' बच्चे का रिएक्शन वायरल

मैकएडम्स के सवाल पर ट्रंप ने पहले लेविट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह बेहद अच्छी प्रेस सेक्रेटरी हैं और उनकी जगह भरना मुश्किल होगा. ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता चला है कि लेविट ट्रंप से ज्यादा अपने बच्चों को पसंद करती हैं और इसी बात को लेकर वह काफी चिंतित हैं. उनका इशारा लेविट के उस फैसले की तरफ था, जिसके तहत वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए पद छोड़ रही हैं.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

इसके बाद मैकएडम्स ने पूछा कि लेविट के जाने के बाद व्हाइट हाउस के मंच पर कौन नजर आ सकता है. ट्रंप ने जवाब में सीधे मैकएडम्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा- आप? इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैकएडम्स इस काम को संभाल सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह उन्हें हमेशा से पसंद करते हैं.

क्या एलेक्सिस मैकएडम्स सच में बनेंगी प्रेस सेक्रेटरी?

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान मैकएडम्स का नाम जरूर लिया, लेकिन इसे आधिकारिक नियुक्ति या घोषणा नहीं माना गया है. व्हाइट हाउस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि लेविट के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा.

मैकएडम्स फॉक्स न्यूज की संवाददाता हैं और ट्रंप के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ही लेविट के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया था. ट्रंप की टिप्पणी के बाद उनका नाम संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में जरूर आ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ध्रुव विक्रम ने खुद को बताया विजय का फैन, 'बाइसन' और कबड्डी ट्रेनिंग पर भी खोले राज |
    'मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ किया रुख |
    ABVP से सियासत की शुरुआत, दो बार रहे सांसद... अब नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बने हरीश द्विवेदी |
    'मरीज को हिलने-डुलने न दें, सांप की फोटो खींचें...', AI की इस एक सलाह से बची हेड कांस्टेबल की जान, SSP भी पहुंचे हाल जानने |
    कैसे एक हादसे ने अतीक अहमद और सोनेलाल पटेल के परिवार को करीब लाया था? |
    दलित की जमीन पर कब्जे और धमकी का आरोप, AAP पार्षद के पति गिरफ्तार |
    The End of Oak Street Review: कमजोर है डायनासोर के आतंक की कहानी, बंदूक थाम ऐनी हैथवे ने संभाली फिल्म |
    सफाई में 98% पास, फिर भी लाइसेंस सस्पेंड! हाईकोर्ट ने FDA को फटकारा, कहा- 5 लाख मुआवजा दो |
    VIDEO: 'सिर्फ फोटो के लिए बुलाना था तो बता देते...', स्कूल के अंदर हुई ऐसी हरकत कि आगबबूला हो गए कपिल देव, लगाई फटकार |
    सीवर लाइन खोद रहा था शख्स, हाथ लगा सोने का खजाना, कीमत- ₹980000000!
    Advertisement