लेविट गईं, ट्रंप अब किसे बनाएंगे प्रेस सेक्रेटरी? वायरल हुआ वीडियो

अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के पद छोड़ने की खबर के उनकी जगह कौन आएगा इसको लेकर चर्चा है. अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की संवाददाता एलेक्सिस मैकएडम्स का नाम खुद बातचीत के दौरान उछाल दिया. हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी लेविट के उत्तराधिकारी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

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यह पूरा मामला एक फॉक्स न्यूज इंटरव्यू के दौरान सामने आया. मैकएडम्स ने ट्रंप से पूछा था कि क्या कैरोलिन लेविट की जगह किसी और को लाया जा सकता है. ट्रंप ने पहले लेविट की तारीफ की और कहा कि उनकी जगह किसी और को लाना आसान नहीं होगा. इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में मैकएडम्स से ही पूछ लिया कि क्या वह यह जिम्मेदारी संभालेंगी.

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा?

मैकएडम्स के सवाल पर ट्रंप ने पहले लेविट की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह बेहद अच्छी प्रेस सेक्रेटरी हैं और उनकी जगह भरना मुश्किल होगा. ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता चला है कि लेविट ट्रंप से ज्यादा अपने बच्चों को पसंद करती हैं और इसी बात को लेकर वह काफी चिंतित हैं. उनका इशारा लेविट के उस फैसले की तरफ था, जिसके तहत वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए पद छोड़ रही हैं.

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President Trump:



I found out Karoline Leavitt likes her children more than she likes Trump, I’m very concerned about that. pic.twitter.com/VDJWjHKsZT — Open Source Intel (@Osint613) August 16, 2026

इसके बाद मैकएडम्स ने पूछा कि लेविट के जाने के बाद व्हाइट हाउस के मंच पर कौन नजर आ सकता है. ट्रंप ने जवाब में सीधे मैकएडम्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा- आप? इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैकएडम्स इस काम को संभाल सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह उन्हें हमेशा से पसंद करते हैं.

क्या एलेक्सिस मैकएडम्स सच में बनेंगी प्रेस सेक्रेटरी?

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान मैकएडम्स का नाम जरूर लिया, लेकिन इसे आधिकारिक नियुक्ति या घोषणा नहीं माना गया है. व्हाइट हाउस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि लेविट के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा.

मैकएडम्स फॉक्स न्यूज की संवाददाता हैं और ट्रंप के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ही लेविट के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया था. ट्रंप की टिप्पणी के बाद उनका नाम संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में जरूर आ गया है.

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