दलित की जमीन पर कब्जे और धमकी का आरोप, AAP पार्षद के पति गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड की AAP पार्षद हेमा वोहरा के पति और पार्टी की नेशनल काउंसिल के मेंबर चंद वोहरा को दिल्ली पुलिस ने प्लॉट पर कथित कब्जे और शिकायतकर्ता को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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श्री चंद वोहरा, जैतपुर से आम आदमी पार्टी की पार्षद हेमा वोहरा के पति हैं. उन पर AAP के दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार के जैतपुर एक्सटेंशन स्थित प्लॉट पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने और उन्हें धमकाने का आरोप है.

इस मामले में श्री चंद वोहरा के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में FIR दर्ज हुई थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला FIR नंबर 0458, दिनांक 31 जुलाई 2026 का है. FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(4) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या है आरोप

FIR में शिकायतकर्ता राकेश कुमार, पुत्र कांची राम, ने आरोप लगाया है कि जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-II, नाला रोड स्थित उनकी संपत्ति, जिसका नंबर A-835A/10 बताया गया है, को उन्होंने अस्थायी उपयोग के लिए चंद वोहरा को दिया था. शिकायत के मुताबिक, बार-बार संपत्ति खाली करने के लिए कहे जाने के बावजूद कथित तौर पर कब्जा वापस नहीं किया गया.

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FIR की सामग्री के अनुसार, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति की पहली मंजिल पर रखे सामान को हटाया गया तथा उन्हें कथित तौर पर आपराधिक धमकी दी गई. पुलिस द्वारा शिकायत, दस्तावेजों और स्थानीय जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने के बाद FIR दर्ज की गई.

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