15 लाख खर्च कर डॉगी को करवाया हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो

जब लोग विदेशों में शिफ्ट होने की तैयारी करते हैं, तो उनके दिमाग में नए शहर और नई जिंदगी को लेकर कई सपने होते हैं. लेकिन कई बार ये सपने परिवार के बिना अधूरे लगते हैं. ऐसा ही कुछ एक भारतीय कपल के साथ हुआ. हैदराबाद में रहने वाले इस कपल ने अपने करियर के लिए दूसरा शहर तो चुन लिया लेकिन अपने परिवार के इस खास सदस्य को भूला नहीं पाए और 15 लाख रुपये खर्च कर उसे ऑस्ट्रेलिया बुला लिया.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस प्यार को देख बेहद इमोशनल हो रहे हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है वायरल वीडियो में ?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इंस्टाग्राम के kahaanioftails अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में कपल ने बताया कि हम हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में थे. इस दौरान हमें कुछ नियमों के बारे में मालूम चला कि हम अपने पेट डॉग को भारत से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर जा सकते हैं. हमें मालूम चला कि उसे कम से कम 6 महीने के लिए रेबीज मुक्त देश में रखना होगा. इसके लिए हमने दुबई को चुना और उसके लिए बोर्डिंग सुविधा का इंतजाम किया. पहले एक महीने हम स्काई (डॉग) के साथ रहे ताकि हमें ये मालूम चल सके कि वह सेफ है.

इसके बाद हमें उसे वहां छोड़ना पड़ा, जो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था. हम लगातार उसके साथ संपर्क में रहते, उसे लेकर अपडेट का इंतजार करते और वीडियो कॉल भी करते. लेकिन जब 6 महीने के बाद स्काई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तो मानों सारी थकान और डर गायब हो गया. कपल का कहना है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन मोहब्बत का कोई ऑप्शन नहीं. स्काई सिर्फ पालतू नहीं उनका बच्चा है.

यूजर्स कर रहे हैं तारीफ

वीडियो देखकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा वह वाकई बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसे लोग मिले. इस तरह के मामलों में लोग अक्सर अपने साथियों का साथ छोड़ देते हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसा नहीं किया. दूसरे ने लिखा कि मेरा बेटा भारत से ब्रिटेन तक का लंबा सफर तय करके आया. उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा कि अगर कभी मेरी जिंदगी में मुझे विदेश जाने का मौका मिले लेकिन किसी कारणवश मैं अपने कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकूं, तो मैं नहीं जाऊंगा भाई.

