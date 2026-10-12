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VIDEO: खाना पहुंचाने निकला रोबोट, किसी ने मारी लात तो कोई चढ़कर बैठ गया

अमेरिका में फूड डिलीवरी रोबोट्स के साथ बदसलूकी के कई मामले सामने आए हैं. द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इन घटनाओं का जिक्र किया है. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में लोगों को डिलीवरी रोबोट को लात मारते और उस पर बैठते देखा गया.

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रिपोर्ट में लॉस एंजिल्स, मियामी और सैक्रामेंटो जैसी जगहों की घटनाओं का भी जिक्र है.(Photo Credit: Social media)
रिपोर्ट में लॉस एंजिल्स, मियामी और सैक्रामेंटो जैसी जगहों की घटनाओं का भी जिक्र है.(Photo Credit: Social media)

अमेरिका के कई शहरों की सड़कों पर इन दिनों इंसानों के साथ-साथ छोटे-छोटे डिलीवरी रोबोट भी नजर आ रहे हैं. ये रोबोट लोगों के घर तक खाना और दूसरे सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. लेकिन इन मशीनों की बढ़ती मौजूदगी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है- क्या इंसान और रोबोट वाकई आसानी से साथ रह पाएंगे?

शुरुआती तस्वीर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही. कई जगहों पर इन डिलीवरी रोबोट्स को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोगों ने रोबोट को लात मारी, उन्हें पलट दिया और मशीनों पर लिखकर या दूसरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

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द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी मुद्दे पर एक न्यूज रिपोर्ट पेश की है. इस वीडियो को अब तक 6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में अमेरिका की कई रील का कोलैबोरेशन दिखाया गया है, जिसमें डिलीवरी रोबोट के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा जा सकता है. कोई उन्हें लात मार रहा है तो कोई उन पर बैठा नजर आ रहा है.

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देखें ये वीडियो

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के अलग-अलग शहरों में फूड डिलीवरी रोबोट्स को लात मारने, पलटने और नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं. रिपोर्ट में लॉस एंजिल्स, मियामी और सैक्रामेंटो जैसी जगहों की घटनाओं का भी जिक्र है.

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क्या है इस चिढ़ की वजह?

इन घटनाओं के पीछे वजह सिर्फ रोबोट से चिढ़ होना नहीं मानी जा रही. AI और ऑटोमेशन को लेकर लोगों की चिंता भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है. कई लोगों को डर है कि आने वाले समय में रोबोट इंसानों की नौकरियों की जगह ले सकते हैं.

हालांकि, हर जगह तस्वीर ऐसी नहीं है. अमेरिका में हजारों डिलीवरी रोबोट रोजाना काम कर रहे हैं और ज्यादातर मामलों में लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनकी मदद भी करते हैं. लेकिन वायरल हो रहे ऐसे वीडियो एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ रहे हैं- क्या इंसान रोबोट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना आसानी से स्वीकार कर पाएंगे?

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