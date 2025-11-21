scorecardresearch
 

दिल्ली की जहरीली हवा से कुत्ता भी बीमार? नेबुलाइजर लगी तस्वीर देख लोग सहम गए

राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब पालतू जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं. वायरल पोस्ट में नेबुलाइज़र लगे डॉग की तस्वीर ने लोगों में डर और चिंता दोनों बढ़ा दी हैं.

यूजर का दावा है कि उनके पालतू को ब्रॉन्काइटिस हो गया है (Photo: r/Delhi)
यूजर का दावा है कि उनके पालतू को ब्रॉन्काइटिस हो गया है (Photo: r/Delhi)

दिल्ली में फैलते प्रदूषण का असर अब इंसानों से आगे बढ़कर पालतू जानवरों पर भी दिखने लगा है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गोल्डन रिट्रीवर को नेबुलाइजर से सांस लेते हुए देखा जा सकता है. यह तस्वीर दिखते ही कई लोग चिंता में पड़ गए कि राजधानी की हवा अब जानवरों को भी बीमार कर रही है.

पोस्ट साझा करने वाले दिल्ली निवासी ने लिखा कि हवा इतनी खराब है कि मेरा कुत्ता भी बीमार पड़ गया है.यूजर का दावा है कि उनके पालतू को ब्रॉन्काइटिस हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली की जहरीली हवा है.

तस्वीर के वायरल होते ही लोगों में चिंता और बढ़ गई, खासकर उस समय जब दिल्ली का AQI फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.पोस्ट पर देखते ही देखते सैकड़ों कमेंट आने लगे और लोगों ने प्रदूषण से जुड़े अपने अनुभव लिखने शुरू कर दिए.एक यूजर ने सलाह दी-किसी भी तरह दिल्ली छोड़ दो.

देखें पोस्ट

 

 

दूसरे ने अपने बच्चे की परेशानी बताते हुए लिखा-गुरुग्राम में रहते हर सर्दी मेरे बेटे को Levolin और Budecort देना पड़ता था. नेबुलाइजर लेकर चलना मजबूरी बन गया था.एक व्यक्ति ने बचपन की यादें साझा कि मैं 18 का हूं. बचपन के शुरुआती 6 साल दिल्ली में गुज़ारे. तब भी घर में नेबुलाइज़र था. चेन्नई शिफ्ट हुआ तो हालत बहुत बेहतर हुई.

एक अस्थमा पीड़ित ने मौजूदा हालात को चिंताजनक बताया-मुझे बचपन से अस्थमा है, लेकिन कभी 6–8 घंटे में नेबुलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ी. आज की हालत डराने वाली है.

एक अन्य यूजर ने सावधानी की सलाह देते हुए लिखा-घर पर नेबुलाइजर इस्तेमाल करते समय सफाई का खूब ध्यान रखें..

दिल्ली की हवा बेहद खराब
शुक्रवार सुबह दिल्ली घने स्मॉग की चादर में ढकी रही.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक शहर का AQI 373 दर्ज किया गया, जो 'बेहद’ कैटेगरी में आता है. पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी सुधार जरूर दिखी, लेकिन हालात अब भी सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाले हैं.

