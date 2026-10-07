शख्स ने Zepto से ऑर्डर की सब्जी, जो गोभी मिली, उसकी फोटो हो गई वायरल

ऑनलाइन सब्जी मंगाने में समय तो बच जाता है, लेकिन कभी-कभी डिलीवरी देखकर ग्राहक भी सोच में पड़ जाता है. ऐसा ही कुछ चेन्नई के एक शख्स के साथ हुआ. उसने ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म Zepto से फूलगोभी ऑर्डर की थी. जब ऑर्डर घर पहुंचा और उसने पैकेट खोला तो गोभी के फूल से ज्यादा पत्ते और डंठल नजर आए.

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शख्स ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दीं. इसके बाद पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने कमेंट्स में जमकर मजे लिए.

300 ग्राम पत्ते-डंठल, गोभी सिर्फ 149 ग्राम!

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के रहने वाले अश्विन मुरली ने X पर अपने Zepto ऑर्डर की तस्वीरें शेयर कीं. उनका दावा है कि उन्हें डिलीवर हुई फूलगोभी में करीब 300 ग्राम पत्ते और डंठल थे, जबकि असली गोभी के फूल का वजन सिर्फ 149 ग्राम निकला.

यानी जिस चीज के लिए उन्होंने पैसे देकर फूलगोभी मंगाई थी, उसमें फूल से ज्यादा हिस्सा पत्तियों और डंठल का था.अश्विन ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि अगर सब्जी की क्वालिटी इतनी खराब है तो ग्राहक को उसके लिए पैसे क्यों देने चाहिए. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस तरह की स्थिति में तो सड़क पर भीख मांगना बेहतर है.

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Ordered a cauliflower from @ZeptoNow @zeptocares. This is how they delivered it! It is better to beg on the streets than this kind of looting!!!! When I complained, the customer bot blatantly rejected & asked to send an email! The main culprit is the lack of proper regulations. https://t.co/f3yimTZ2RI — Ashwin Murali (@ashwinmuraliii) October 6, 2026

रिफंड मांगने पर मिला ये जवाब

अश्विन के मुताबिक, समस्या सिर्फ सब्जी तक सीमित नहीं रही. उन्होंने Zepto के कस्टमर सपोर्ट से रिफंड या रिप्लेसमेंट की मांग की, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली.उनका कहना है कि कस्टमर सपोर्ट बॉट ने उनकी शिकायत को स्वीकार नहीं किया और उन्हें ईमेल करने के लिए कहा.

बॉट की ओर से जवाब दिया गया कि डिलीवर की गई फूलगोभी की समीक्षा की गई है. साथ ही कहा गया कि कंपनी बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जांच में यह सामान क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक पाया गया. इसके बाद ग्राहक को बताया गया कि इस ऑर्डर पर रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं दिया जा सकता.

पोस्ट वायरल हुई तो लोगों ने लिए मजे

अश्विन की पोस्ट सामने आने के बाद X पर लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई लोगों ने ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी से जुड़े अपने अनुभव भी शेयर किए.

कुछ यूजर्स ने इस बात पर सवाल उठाया कि ताजी सब्जियां जब वजन के हिसाब से बेची जाती हैं तो पत्ते और डंठल भी उसी वजन में शामिल हो जाते हैं.वहीं, एक यूजर ने पूरे मामले को मजाकिया अंदाज में लेते हुए लिखा कि गोभी भेजना भूल गए और सिर्फ 'फ्लावर' भेज दिया.

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कई लोगों ने यह भी कहा कि ताजी सब्जियों के लिए स्थानीय सब्जी मंडी या किसान बाजार से खरीदारी करना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, जहां ग्राहक सब्जी को अपनी आंखों से देखकर चुन सकता है.

Zepto ने भी दिया जवाब

मामला सोशल मीडिया पर बढ़ने के बाद Zepto ने भी अश्विन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने कहा कि वह इस मामले को देख रही है और जांच कर रही है. कंपनी ने अश्विन से फिलहाल इंतजार करने को कहा.

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हालांकि, इस पूरे मामले ने ऑनलाइन सब्जी खरीदने को लेकर एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—जब ग्राहक फूलगोभी के पैसे देता है, तो उसे कितना हिस्सा गोभी का और कितना पत्ते-डंठल का मिलना चाहिए?

फिलहाल अश्विन की पोस्ट पर लोगों के मजेदार कमेंट्स लगातार चर्चा में हैं और उनकी 'पत्ते ज्यादा, गोभी कम' वाली फूलगोभी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

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