'हमारा प्लेन आराम से लैंड करता है तो...' महिला पायलट पर किया अजित पवार का पुराना पोस्ट वायरल

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में प्लेन हादसे में निधन हो गया है. अजित पवार के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराना एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है. इस पोस्ट में अजित पवार महिला पायलट पर कमेंट कर रहे थे और उनका कहना था कि जब आप आराम से लैंड करते हैं तो इसका मतलब है कि पायलट कोई महिला होगी. इस पोस्ट पर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस हादसे में अजित पवार का निधन हुआ है, उसकी पायलट भी एक महिला ही थीं.

अजित पवार का ये पोस्ट साल 2024 का है, जिसमें उन्होंने महिला पायलट के टैलेंट की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, 'जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से यात्रा करते हैं, और अगर हमारा प्लेन या हेलीकॉप्टर आराम से लैंड करता है, तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है.' अब ये ट्वीट वायरल हो रहा है और पुराने ट्वीट पर भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं और अजित पवार को याद कर रहे हैं.

When we travel by helicopter or plane, if our plane or helicopter lands smoothly, we understand that the pilot is a woman.#NCPWomenPower — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 18, 2024

कौन थी पायलट?

बता दें कि अजित पवार जिस प्राइवेट चार्टर विमान Learjet 45 से बारामती जा रहे थे, उस वक्त उनकी को पायलट थीं शांभवी पाठक. उनके साथ पायलट इन कमांड थे सुमित कपूर. शांभवी पाठक देश की उन नई महिला पायलटों में थीं जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी जगह बना रही थीं. उन्होंने ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स/एविएशन में पढ़ाई की और फिर न्यूजीलैंड से कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ली. अगस्त 2022 से वह कॉर्पोरेट चार्टर ऑपरेशंस का हिस्सा थीं.

इस घटना के बाद अब पायलट शांभवी को भी काफी याद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स भी उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश ने एक टैलेंटेड पायलट खो दिया है. इसके अलावा अजित पवार के पोस्ट पर भी शांभवी पायलट का जिक्र कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

क्या था अजित पवार का आखिरी पोस्ट?

अज‍ित ने एक्स पर आखिरी पोस्ट बुधवार (28 जनवरी) को 8 बजकर 57 म‍िनट पर क‍िया था. उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में लाला लाजपत राय को नमन किया था. हालांकि, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था - महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के प्रचारक, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया! उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी.



