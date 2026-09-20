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'प्रतिबंधित मीट' के शक में सड़क पर तांडव, बिरयानी विक्रेता को लात-घूंसों से पीटा-VIDEO

लखनऊ के इटौंजा में मीट ले जा रहे बिरयानी विक्रेता को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर पीट दिया. युवक का आरोप है कि प्रतिबंधित मीट ले जाने की बात कहकर उसके साथ लात-घूंसों और बेल्ट से मारपीट की गई. पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और बरामद मीट का सैंपल जांच के लिए भेजा है.

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मीट को कब्जे में लेकर सैंपलिंग के लिए भेजा गया.(Photo: Ankit Mishra/ITG)
मीट को कब्जे में लेकर सैंपलिंग के लिए भेजा गया.(Photo: Ankit Mishra/ITG)

लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में मीट ले जा रहे एक बिरयानी विक्रेता की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को सड़क पर रोककर प्रतिबंधित मीट ले जाने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित के मुताबिक, उसे लात-घूंसों और बेल्ट से पीटा गया, जिससे वह घायल हो गया.

पीड़ित की पहचान रिजवान के रूप में हुई है. वह महोना इलाके में बिरयानी का ठेला लगाता है. रिजवान के मुताबिक, 20 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे वह स्कूटी से होटल में खाने और बेचने के लिए मीट लेकर जा रहा था. इटौंजा क्षेत्र में पहुंचते ही पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसकी स्कूटी रोक ली.

यह भी पढ़ें: फास्ट फूड की रसोई में फंगस और चूहे... लखनऊ-नोएडा से गोरखपुर तक 233 प्रतिष्ठानों की जांच

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रिजवान का आरोप है कि आरोपियों ने उस पर प्रतिबंधित मीट ले जाने की बात कहते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई. युवक ने बताया कि उसे बचाने के बजाय हमलावरों ने लात-घूंसों और बेल्ट से पीटा. हमले में उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं. पीड़ित ने अपनी शिकायत में राणा यादव, शानू और सूरज को नामजद किया है.

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थाने पहुंचकर दी तहरीर, तीन पर FIR

घटना के बाद रिजवान इटौंजा थाने पहुंचा और पुलिस को लिखित तहरीर दी. उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की मांग की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर राणा यादव, शानू और सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद ने बताया कि इटौंजा क्षेत्र में मीट ले जाने के दौरान मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है. पुलिस ने मौके से मीट को अपने कब्जे में ले लिया है.

देखें वीडियो...

पुलिस ने बरामद सामग्री का सैंपल लेने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है. यानी मीट वास्तव में प्रतिबंधित है या नहीं, इसका निर्धारण जांच के बाद किया जाएगा. पुलिस इस मामले में मौके के हालात और उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है.

वीडियो और घटनास्थल की जांच

इटौंजा थाना प्रभारी सोबरन सिंह ने बताया कि तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम के तथ्यों की जांच कर रही है. इसके साथ ही घटना से संबंधित वीडियो और मौके के हालात को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में आरोपियों की भूमिका और बरामद मीट की प्रकृति की जांच जारी है.

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