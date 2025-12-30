scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Redmi से Realme तक, जनवरी में लॉन्च होंगे आधे दर्जन फोन, कैमरा पर होंगे फोकस्ड

Upcoming smartphones January 2026: अगले महीने कई दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. रियलमी से लेकर रेडमी और ओपो तक तमाम ब्रांड्स अपने मिड रेंज डिवाइसेस को लॉन्च करेंगे. रियलमी अपना 200MP कैमरे वाला फोन ला रहा है, जबकि Redmi 108MP कैमरे वाला फोन लॉन्च करेगा. आइए जानते हैं इन फोन्स की खास बातें.

Advertisement
X
Redmi Note 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. (Photo: Xiaomi)
Redmi Note 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. (Photo: Xiaomi)

नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जनवरी 2026 में कई फोन्स लॉन्च होने वाले हैं. इसकी शुरुआत जनवरी के पहले हफ्ते से ही हो जाएगी. जनवरी में ना सिर्फ बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे बल्कि मिड रेंज प्रीमियम हैंडसेट की भी एंट्री होगी. ओपो, शाओमी, रियलमी और दूसरे ब्रांड्स अपने फोन लॉन्च कर रहे हैं. 

वैसे तो 2026 में कई प्रीमियम फोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं, जिन्हें लेकर हम किसी और आर्टिकल में बात करेंगे. फिलहाल बात करते हैं उन फोन्स की जिनकी लॉन्चिंग कन्फर्म हो चुकी है या फिर जनवरी में जिनके लॉन्च होने की संभावना है. 

Realme 16 Pro सीरीज

रियलमी इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स- Realme 16 Pro और Realme 16 Pro Plus लॉन्च कर सकती है. स्मार्टफोन 200MP के प्राइमरी कैमरा के साथ आएगा. इसमें दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और बेहतरीन डिजाइन मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Redmi Watch Move
Xiaomi की स्मार्ट वॉच, सिर्फ 2000 कीमत, लेकिन फीचर्स ऐपल वॉच जैसे!
Realme Narzo 90 5G, Realme Narzo 90x 5G
50MP फ्रंट कैमरे वाला सस्ता फोन लॉन्च, 7000mAh की लगी है बैटरी
Redmi Note 15 Launch Date
Xiaomi भारत में लॉन्च करेगा 108MP कैमरे वाला फोन, कितनी होगी कीमत
POCO C85 5G
POCO का सस्ता 5G फोन लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा
Realme GT 8 Pro
200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च, इतनी है कीमत

प्लस वेरिएंट में कंपनी 50MP का टेलीफोटो लेंस भी दे सकती है. रियलमी के इन फोन में हमें नया डिजाइन देखने को मिलेगा. ये स्मार्टफोन्स 6 जनवरी को लॉन्च होने वाले हैं. स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

यह भी पढ़ें: Xiaomi Redmi Note 15 5G की इतनी होगी कीमत! मिलेगा 108MP कैमरा, 5520mAh की बैटरी और बहुत कुछ

Advertisement

Redmi Note 15 5G 

शाओमी का सब-ब्रांड Redmi भी 6 जनवरी को अपना दमदार हैंडसेट ला रहा है. कंपनी अपनी पॉपुलर नोट सीरीज में Redmi Note 15 5G को लॉन्च करेगी. ये फोन 108MP के प्राइमरी रियर कैमरा के साथ आएगा. पिछले वर्जन के मुकाबले इस फोन में कई अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें: Realme ने भारत में लॉन्च किए दो 5G फोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

हैंडसेट Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा. स्मार्टफोन की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं है. संभव है कि इस फोन को कंपनी 20 से 25 हजार रुपये के बजट में लॉन्च करेगी. 

Oppo Reno 15 सीरीज 

ओपो के अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुई है. रिपोर्ट्स की मानें तो जनवरी 2026 की शुरुआत में ही कंपनी Oppo Reno 15 सीरीज को इंट्रोड्यूस कर सकती है. इस सीरीज में कंपनी तीन फोन्स- Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro mini लॉन्च करेगी. ये फोन्स दमदार कैमरा कॉन्फिग्रेशन के साथ आएंगे. 

POCO M8 

पोको की बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन सीरीज का नया डिवाइस भी जनवरी में ही लॉन्च हो सकता है. फ्लिपकार्ट पर POCO M8 की माइक्रो साइट भी लाइव हो गई है. कंपनी भी इसे टीज कर रही है. ये फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा. संभव है कि ये शाओमी के किसी फोन का रिब्रांडेड वर्जन हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement