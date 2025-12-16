Realme ने भारत में लॉन्च किए दो 5G फोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

चीनी स्मार्टफोन मेकर Realme ने भारतीय बाजार में अपने दो नए फोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने Realme Narzo 90 और Realme Narzo 90x को लॉन्च किया है. दोनों ही फोन्स में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 60W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. दोनों फोन्स कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे.

स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें, तो स्मार्टफोन IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है. फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. Narzo 90x 5G में भी 50MP का मेन रियर कैमरा मिलता है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Narzo 90 5G भारत में 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है. ये कीमत फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 18,499 रुपये है. Narzo 90x 5G की बात करें तो इसकी कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है.

ये कीमत फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है. फोन 24 दिसंबर से सेल पर आएगा. इसे रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon.in से खरीदा जा सकता है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Narzo 90 5G सीरीज डुअल सिम सपोर्ट और Realme UI 6 के साथ आती है. Narzo 90 5G में 6.57-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. वहीं Narzo 90x 5G में 6.80-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

स्टैंडर्ड वेरिएंट MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर के साथ आता है, जबकि Narzo 90x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. Narzo 90 5G में 50MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. वहीं एक्स वेरिएंट में 50MP का मेन कैमरा मिलेगा.

Narzo 90 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा और Narzo 90x 5G में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. दोनों ही फोन्स 7000mAh की बैटरी और 60W की चार्जिंग के साथ आते हैं.

