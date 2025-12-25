scorecardresearch
 
Redmi Watch Move Review: सस्ती स्मार्टवॉच चाहिए, तो अच्छा है ये ऑप्शन

Redmi Watch Move review: कम दाम में एक अच्छी स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी ही वॉच का रिव्यू लेकर आए हैं. हम बात कर रहे हैं Redmi Watch Move की, जो दो हजार रुपये से कम कीमत में आती है. इस कीमत में ये वॉच AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और दूसरे खास फीचर्स से आती है. आइए जानते हैं आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए या नहीं.

Redmi Watch Move दो हजार रुपये से कम कीमत पर आता है. (Photo: ITG)
Xiaomi ने कुछ महीने पहले अपनी एक बजट स्मार्टवॉच Redmi Watch Move को लॉन्च किया है. ये वॉच एंट्री लेवल बजट में आती है. इसकी कीमत 1999 रुपये है. इस वॉच को कंपनी ने भारत को लोकली तैयार किया है. इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 600 Nits की ब्राइटनेस के साथ आता है. 

हम पिछले कुछ दिनों से इस वॉच को इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके तमाम फीचर्स को टेस्ट करने के बाद हम इसका रिव्यू लेकर आए हैं. इस रिव्यू में हम बात करेंगे कि इस वॉच को खरीदना चाहिए या नहीं. 

डिजाइन 

Redmi Watch Move का डिजाइन आपको जाना पहचाना लगेगा. मार्केट में ऐपल वॉच जैसे डिजाइन वाली ऐसी कई वॉच उपलब्ध हैं. हालांकि, रेडमी ने मार्केट में मिलने वाली दूसरी वॉचेज से बेहतर काम किया है. इसमें स्टैप को रिमूव करने के लिए एक बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करते ही काम हो जाता है. Redmi watch Move

रेडमी ने इस बार अपनी वॉच में एक रोटेटिंग क्राउन भी दिया है. इस क्राउन को प्रेस करके आप वॉच के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं. इसमें HyperOS दिया गया है. डिस्प्ले थोड़े बेजल के साथ आता है. वॉच चार कलर ऑप्शन- ब्लैक, ब्लू, सिल्वर और गोल्ड में आती है. 

कैसा रहा एक्सपीरियंस? 

Redmi Watch Move दो हजार रुपये से कम बजट में आती है. इस बजट में आपको कई दूसरी कंपनियों की वॉच मिलेंगी, लेकिन रेडमी का काम बेहतर है. इसमें 1.85-inch का 2.5D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन अच्छी खासी ब्राइट है, तो डे टाइम में भी इसकी विजिबिलिटी अच्छी है. 

यह भी पढ़ें: Ubon Breakfast Maker Review: अकेला करता है 3 डिवाइस का काम, क्या खरीदना चाहिए

वॉच में ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है. हालांकि, इसमें ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं दिया गया है. यानी इसकी ब्राइटनेस आपको मैन्युअली ही सेट करनी होगी. इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट नहीं हो पाएगी. वॉच को इस्तेमाल करने के लिए आपको Mi Fitness ऐप यूज करना होगा. Redmi watch Move

इसमें फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जिसे रोटेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वॉच का वजन कम है, तो इसे पहने रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है. देखने में ये वॉच कहीं से भी आपको दो हजार रुपये वाली नहीं लगेगी. फिटनेस ट्रैकिंग के लिए इसमें 140 से ज्यादा मोड दिए गए हैं. अच्छी बात ये है कि वॉच ऑटोमेटिक कई एक्सरसाइज को डिटेक्ट कर लेती है. 

यह भी पढ़ें: MecTURING LASERON Q10 Review: जब रोबोट को सौंप दी घर में झाड़ू-पोछे की जिम्मेदारी

हालांकि, इसमें GPS का सपोर्ट नहीं मिलता है. वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है. आप सीधे वॉच से भी कॉल कर सकते हैं. इसमें स्पीकर और माइक मिलता है. Redmi Watch Move में बेहतरीन बैटरी लाइफ मिलती है. आप सिंगल चार्ज में इसे लगभग दो हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इसमें स्टेप काउंट ठीक तरीके से काम करता है. अगर आप एक कम कीमत वाली वॉच चाहते हैं, जिसमें आपको जरूरी फेटनेस ट्रैकिंग के साथ ही अच्छा लुक और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स मिल जाएं, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकती है. 

Redmi watch Move

बॉटम लाइन 

Redmi Watch Move में को कंपनी ने 1999 रुपये में लॉन्च किया था. हालांकि, इस वक्त ये वॉच 1699 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रही है. इस कीमत पर ये वॉच एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और बड़ी बैटरी मिलती है.

अगर आप एक बजट ऑप्शन तलाश रहे थे, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. वॉच देखने में प्रीमियम लगती है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है. हालांकि, आप अगर GPS जैसे फीचर वाली एक वॉच तलाश रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है. इसमें वो तमाम जरूरी फीचर्स मिलते हैं, जो ज्यादातर स्मार्टवॉच बायर तलाशते हैं.

आज तक रेटिंग- 8.5/10

---- समाप्त ----
