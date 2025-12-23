Xiaomi Redmi Note 15 5G की इतनी होगी कीमत! मिलेगा 108MP कैमरा, 5520mAh की बैटरी और बहुत कुछ

Xiaomi ने न्यू ईयर को लेकर बड़ी तैयारी की है. अब कंपनी साल की शुरुआत में ही भारत में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के नाम शामिल हैं. कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि Redmi Note 15 5G को 6 जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत सामने आ गई हैं. साथ ही कंपनी Redmi Pad 2 Pro 5G को भी अनवील करेगी.

Redmi Note 15 5G की कीमत को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि यह 22,999 रुपये की शुरुआती में लॉन्च होगा. शुरुआती वेरिएंट में 8GB+128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा. इसके अलावा 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. इसमें 7.35mm की थिकनेस मिलती है. हालांकि कंपनी ने कीमत को कंफर्म नहीं किया है.

Redmi Note 15 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15 5G को लेकर माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी हैं, जिसमें इस हैंडसेट की लॉन्चिंग डेट और कुछ फीचर्स का खुलासा किया गया है. रेडमी के इस स्मार्टफोन में 108MP का रियर प्राइमरी कैमरा मिलेगा. इसकी मदद से अच्छी फोटो क्लिक की जा सकेंगी. इसमें मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मिलेंगी.

Redmi Note 15 5G की बैटरी

Redmi Note 15 5G में 5520mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जर मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्जिंग के बाद 1.6 दिन तक बैकअप दे सकती है.

Redmi Note 15 5G का चिपसेट

Redmi Note 15 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का यूज किया है. इसके बेस वेरिएंट में 8GB Ram मिलेगा. साथ ही यह डिवाइस IP 66 रेटिंग के साथ आता है, जो इसको डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है.

Redmi Pad 2 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Pad 2 Pro 5G एक मिड रेंज प्रोडक्ट होगा. इस डिवाइस में 1200mAh की बैटरी मिलेगा. इस प्रोडक्ट को लेकर खुद कंपनी की तरफ से कई खुलासे हो चुके हैं. इसमें 12.1-inch का डिस्प्ले मिलेगा.

