scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Xiaomi Redmi Note 15 5G की इतनी होगी कीमत! मिलेगा 108MP कैमरा, 5520mAh की बैटरी और बहुत कुछ

Xiaomi Redmi Note 15 5G भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है और अब इसकी कीमत लीक हो चुकी हैं. इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स का खुलासा खुद कंपनी कर चुकी है. यह फोन 108MP का कैमरा, 5520mAh की बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के साथ आता है.

Advertisement
X
Xiaomi Redmi Note 15 5G में मिलेंगे दमदार फीचर्स. (Photo: mi.com)
Xiaomi Redmi Note 15 5G में मिलेंगे दमदार फीचर्स. (Photo: mi.com)

Xiaomi ने न्यू ईयर को लेकर बड़ी तैयारी की है. अब कंपनी साल की शुरुआत में ही भारत में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के नाम शामिल हैं. कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि Redmi Note 15 5G को 6 जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत सामने आ गई हैं. साथ ही कंपनी Redmi Pad 2 Pro 5G को भी अनवील करेगी. 

Redmi Note 15 5G की कीमत को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि यह 22,999 रुपये की शुरुआती में लॉन्च होगा. शुरुआती वेरिएंट में 8GB+128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा. इसके अलावा 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. इसमें 7.35mm की थिकनेस मिलती है.  हालांकि कंपनी ने कीमत को कंफर्म नहीं किया है. 

Redmi Note 15 5G  के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

Vivo X300 Pro with extender and case
Vivo X300 Pro Review: स्मार्टफोन या DSLR? ये फोन नहीं, अजूबा है
Samsung smart TV
महंगे हो सकते हैं स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, इन वजहों से बढ़ेंगी कीमतें
OnePlus Ace 6T 5G
वनप्लस ने लॉन्च किया सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन, इतनी है कीमत
फोन ऑफ होना खतरे की निशानी! हैकर्स ऐसे उठा रहे हैं फायदा, जान कर होंगे हैरान
Redmi K90 Ultra leak
फोन या पावरबैंक? Redmi ला रहा है 10,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन

Redmi Note 15 5G को लेकर माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी हैं, जिसमें इस हैंडसेट की लॉन्चिंग डेट और कुछ फीचर्स का खुलासा किया गया है. रेडमी के इस स्मार्टफोन में 108MP का रियर प्राइमरी कैमरा मिलेगा. इसकी मदद से अच्छी फोटो क्लिक की जा सकेंगी. इसमें मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मिलेंगी. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन मार्केट में होगी Dreame की एंट्री, 108MP कैमरे वाला फोन कर सकती है लॉन्च

Redmi Note 15 5G  की बैटरी 

Advertisement

Redmi Note 15 5G  में 5520mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जर मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्जिंग के बाद 1.6 दिन तक बैकअप दे सकती है. 

Redmi Note 15 5G  का चिपसेट 

Redmi Note 15 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का यूज किया है. इसके बेस वेरिएंट में 8GB Ram मिलेगा. साथ ही यह डिवाइस IP 66 रेटिंग के साथ आता है, जो इसको डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है. 

यह भी पढ़ें: Spam Calls से परेशान, स्मार्टफोन की सेटिंग्स में तुरंत करें ये एक बदलाव

Redmi Pad 2 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स 

Redmi Pad 2 Pro 5G एक मिड रेंज प्रोडक्ट होगा. इस डिवाइस में 1200mAh की बैटरी मिलेगा. इस प्रोडक्ट को लेकर खुद कंपनी की तरफ से कई खुलासे हो चुके हैं. इसमें 12.1-inch का डिस्प्ले मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement