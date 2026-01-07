scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

TRAI का बड़ा एक्शन, टेलीकॉम कंपनियों पर लगाई 150 करोड़ की पेनल्टी, ये है वजह

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर 150 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है. ये फाइन तीन सालों के लिए लगाया गया है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को रोकने में फेल रहे हैं. हालांकि, ट्राई के लगाए गए फाइन को कंपनियां चुनौती देने की तैयारी में हैं. कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने कंज्यूमर्स की शिकायतों को गलत तरीके से क्लोज किया है.

Advertisement
X
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया फाइन. (Photo: ITG)
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया फाइन. (Photo: ITG)

टेलीकॉम रेगुलरेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर 150 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. ये पेनल्टी स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को लेकर लगाई गई है, जिन्हें रोकने में टेलीकॉम कंपनियां असफल रही हैं. 150 करोड़ रुपये की ये पेनल्टी तीन सालों के लिए लगाई गई है, जिसकी शुरुआत 2020 से होती है. 

रिपोर्ट्स की मानें, तो TRAI की ओर से लगाई गई इस पेनल्टी को टेलीकॉम कंपनियों ने चुनौती दी है. इसकी मुख्य वजह टेलीकॉम कंपनियों का स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को ना रोक पाना और कंज्यूमर्स की शिकायत को गलत तरीके से बंद करना है. 

लाखों कनेक्शन को किया ब्लैकलिस्ट

TRAI ने उन टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर पेनल्टी लगाई है, जो नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं. पिछले साल की बात करें, तो ट्राई ने 21 लाख स्पैमर्स का कनेक्शन बंद किया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा को ब्लॉक किया है. सितंबर 2024 में ट्राई ने 18.8 लाख स्पैमर कनेक्शन को बंद किया, जबकि 1150 को ब्लैकलिस्ट किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

TRAI SMS
TRAI ने बताया, कैसे पहचानें असली और नकली मैसेज?
Jio
Jio का 84 दिन वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, मिलेगी कॉलिंग और बहुत कुछ
Jio Recharge Plan
30 रुपये से कम में Jio के 3 प्लान्स, किन यूजर्स के लिए हैं ये रिचार्ज
Airtel
एक ही रिचार्ज में चलेगा Wi-Fi, फोन और DTH, बेहद खास है ये प्लान
Samsung Tri-fold
एक दो नहीं, तीन बार फोल्ड होगा सैमसंग का ये फोन, देख कर होंगे हैरान

यह भी पढ़ें: TRAI की बड़ी कार्रवाई: 21 लाख Spam Numbers Blocked

ET ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर ये फाइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि किसी ने उनके नेटवर्क के जरिए स्पैम कॉल या मैसेज किया है. बल्कि इसलिए लगाया गया है कि कंपनियों ने उन सेंडर्स के खिलाफ सही एक्शन नहीं लिया. 

Advertisement

स्पैम कॉल्स को लेकर ट्राई ने सख्त किए नियम

वहीं स्पैम कॉल्स और मैसेज को कंट्रोल करने में कंज्यूमर्स की शिकायत का बड़ा योगदान है. जांच में पाया गया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने कई कंज्यूमर्स की शिकायत को गलत तरीके से क्लोज कर दिया है. इसकी वजह से इन कंपनियों पर ये फाइन लगाया गया है. 

यह भी पढ़ें: TRAI ने ब्लॉक किए 21 लाख फोन नंबर्स, मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी

TRAI ने एक DND ऐप भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी भी स्पैम कॉल या मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं. इस ऐप पर सिर्फ 4 से 6 क्लिक में रिपोर्ट की जा सकती है. ट्राई ने बीते कुछ वक्त में स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को लेकर नियमों को सख्त किया है.

कंज्यूमर्स किसी Spam कॉल या मैसेज को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं. वहीं इन शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर भी ट्राई ने नियमों को सख्त किया है. 10 दिनों के अंतर किसी सेंडर के खिलाफ 5 शिकायत आती हैं, तो उस पर एक्शन लेने के लिए ये पर्याप्त हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement