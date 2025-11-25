TRAI ने ब्लॉक किए 21 लाख फोन नंबर्स, मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 21 लाख फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं. दरअसल ये फ़ोन नंबर्स स्पैम और दूसरे फ़्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल थे. TRAI ने फ़्रॉड और स्पैम कॉल्स से निपटने के लिए पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है.
TRAI ने कहा है कि एजेंसी ने एक साल में 21 लाख मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया है. ये मोबाइल नंबर्स यूज़ करके स्कैमर्स और एंटिटीज ने स्पैम कॉल्स और फ़्रॉड कॉल्स-मैसेजेस किए.
TRAI ने मोबाइल यूजर्स से ये भी कहा है कि वो स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को सिर्फ ब्लॉक ना करें, बल्कि उन्हें रिपोर्ट कर दें. इसके लिए एजेंसी ने TRAI DND ऐप यूज़ करने के लिए कहा है. ये एजेंसी का अपना ऐप है जहां से स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं.
TRAI के मुताबिक़ एजेंसी ने लार्ज स्केल एनफोर्समेंट के लिए TRAI DND ऐप का सहारा लिया. यूजर्स की रिपोर्ट्स को आधार बनाकर इन नंबर्स को ब्लॉक और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इसलिए ही एजेंसी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स स्पैम कॉल्स और मैसेज वाले नंबर्स को इस ऐप पर रिपोर्ट करें ताकि उन्हें ब्लैकलिस्ट कराया जा सके.
TRAI के मुताबिक़ सिर्फ स्पैमर्स के नंबर्स और कॉल्स ब्लॉक करने से उस नंबर को ब्लैकलिस्ट या ब्लॉक करना TRAI के लिए मुमकिन नहीं होता.
स्पैम से बचने के लिए TRAI ने लोगों को ये गाइडलाइन जारी की है
अपने फ़ोन में TRAI DND ऐप इंस्टॉल कर लें. स्पैम मैसेज या कॉल्स को ऐप के ज़रिए रिपोर्ट करें. ख़ुद के फ़ोन पर उस नंबर को ब्लॉक करना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है.
किसी के साथ भी कॉल या मैसेज पर पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स शेयर ना करें. किसी कॉल या मैसेज पर संदेह हो तो तुरंत डिसकनेक्ट कर दें. साइबर फ़्रॉड को नैशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें. इसके लिए सरकारी पोर्टल भी है.