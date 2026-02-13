scorecardresearch
 
8000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला दुनिया का सबसे पतला फोन भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत

Tecno Pova Curve 2 भारत में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी का लेटेस्ट फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 13MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन 8000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 45W की चार्जिंग मिलती है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

Tecno Pova Curve 2 5G दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर में लॉन्च हुआ है. (Photo: Tecno)

Tecno ने भारतीय बाजार में नया फोन लॉन्च कर दिया है, जो कमाल के फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Tecno Pova Curve 2 5G को लॉन्च किया है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन मिलती है, जो 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है. फोन को पावर देने के लिए MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है.

हैंडसेट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आएगा. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पतला फोन है, जो 8000mAh की बटैरी के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

क्या हैं फीचर्स? 

डुअल सिम सपोर्ट वाला Tecno Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड HiOS 16 पर काम करता है. फोन में 6.78-inch का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4500 Nits की है. प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Tecno ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन, 13 हजार में मिलेगा 30 हजार वाले फोन का फीचर

स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का और सेकंडरी लेंस 2MP का है. 

फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है. फोन का वजन सिर्फ 192 ग्राम है. ये इसलिए खास है क्योंकि स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी मिलती है. स्मार्टफोन 45W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन के साथ बॉक्स में ही चार्जर भी मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Tecno ने लॉन्च किया 108MP कैमरे वाला 5G फोन, कंपटीशन के मुकाबले बेहद फीका है ये फोन

कितनी है कीमत? 

Tecno Pova Curve 2 5G की कीमत 27,999 रुपये है. इस कीमत में आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. वहीं 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है. फोन 20 फरवरी से मिलेगा. इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है. 

स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन- स्ट्रैम टाइटैनियम, मेल्टिंग सिल्वर और मिस्टिक पर्पल में मिलता है. लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा.

