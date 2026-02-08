लड़के के मुंह में फटी स्मार्टफोन की बैटरी, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती

स्मार्टफोन की बैटरी फटने का नया मामला सामने आया है. इस बार एक लड़के के मुंह में बैटरी फट गई है, जिसके बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है. यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

वीडियो देखकर पता चलता है कि लड़का एक सर्विस सेंटर के काउंटर पर खड़ा था. इस दौरान उसने स्मार्टफोन की बैटरी को अचानक से मुंह में डाला और फिर बैटरी दबाने लगा. हालांकि इसकी लोकेशन की जानकारी नहीं है.

दांतों के दबाव से फटी बैटरी और ब्लास्ट

दांतों के दबाव से बैटरी का बाहरी कवर फट गया और थर्मल रनअवे नाम का केमिकल प्रोसेस शुरू हो गया. इसके बाद तुरंत बैटरी में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें और जिंगरियां बाहर निकलीं.

आसपास मौजूद लोगों ने की मदद

हादसे के बाद दुकान पर मौजूद स्टाफ और अन्य कस्टमर मदद के लिए दौड़े. इसके बाद पीड़ित लड़के को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उसका इलाज जारी है.

भूलकर भी ना करें ये गलती

स्मार्टफोन या बैटरी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उसको दबाया ना जाए. स्मार्टफोन की बैटरी में पावर होती है, जिसमें छोटी से गलती उसको एक बम बना सकती है.

लीथियम ऑयन बैटरी संवेदनशील

मौजूदा समय में मॉडर्न स्मार्टफोन में लीथियम ऑयन बैटरी का यूज होता है, जो काफी सेंसटिव होते हैं. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनके बीच में सेपरेटर फिल्म होती है.

सेपरेटर हटने या टूटने पर नुकसान

अगर ये सेपरेटर अलग हो जाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स मिलकर ऐसा रिएक्शन करेंगे, जिसका परिणाम ब्लास्ट होता है. ये सेपरेटर शीट दांतों से बैटरी दबाने, बैटरी में नुकीली चीज घुसने से हट जाती है.

भूलकर भी ना करें ये काम

भूलकर भी स्मार्टफोन या बैटरी को दांतों के बीच में रखकर दबाना नहीं चाहिए. ये कॉमन तरीका आपको नुकसान पहुंचाएगा.

