scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़के के मुंह में फटी स्मार्टफोन की बैटरी, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती

स्मार्टफोन में ब्लास्ट का नया मामला सामने आया है, जहां एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया है. ये हादसा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब यह इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया है. कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं करते हैं.

Advertisement
X
स्मार्टफोन की बैटरी को दांतों से दबाया और हुआ ब्लास्ट. (Photo: Screengrab, X/@rose_k01)
स्मार्टफोन की बैटरी को दांतों से दबाया और हुआ ब्लास्ट. (Photo: Screengrab, X/@rose_k01)

स्मार्टफोन की बैटरी फटने का नया मामला सामने आया है. इस बार एक लड़के के मुंह में बैटरी फट गई है, जिसके बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है. यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

वीडियो देखकर पता चलता है कि लड़का एक सर्विस सेंटर के काउंटर पर खड़ा था. इस दौरान उसने स्मार्टफोन की बैटरी को अचानक से मुंह में डाला और फिर बैटरी दबाने लगा. हालांकि इसकी लोकेशन की जानकारी नहीं है. 

दांतों के दबाव से फटी बैटरी और ब्लास्ट 

सम्बंधित ख़बरें

Google chrome agentic browser
Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% फोन पर मंडरा रहा खतरा
iPhone 17 Pro
India-US डील: क्या भारत बनेगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का किंग
Realme 16 Air
iPhone Air जैसा स्मार्टफोन ला रहा ये चाइनीज ब्रांड, मिलेगी 7000mAh की बैटरी
iPhone 16 is the best-selling model in India.
दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, नंबर-2 जान कर होगी हैरानी
AI
भारत के बजट जितना खर्च AI पर, ये 4 कंपनियां बदल देंगी टेक की दुनिया

दांतों के दबाव से बैटरी का बाहरी कवर फट गया और थर्मल रनअवे नाम का केमिकल प्रोसेस शुरू हो गया. इसके बाद तुरंत बैटरी में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें और जिंगरियां बाहर निकलीं. 

यह भी पढ़ें: फोन ब्लास्ट में छात्रा की मौत, चार्जिंग के वक्त आप ना करें ये गलती

आसपास मौजूद लोगों ने की मदद 

हादसे के बाद दुकान पर मौजूद स्टाफ और अन्य कस्टमर मदद के लिए दौड़े. इसके बाद पीड़ित लड़के को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उसका इलाज जारी है. 

Advertisement

भूलकर भी ना करें ये गलती 

स्मार्टफोन या बैटरी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उसको दबाया ना जाए. स्मार्टफोन की बैटरी में पावर होती है, जिसमें छोटी से गलती उसको एक बम बना सकती है. 

लीथियम ऑयन बैटरी संवेदनशील

मौजूदा समय में मॉडर्न स्मार्टफोन में लीथियम ऑयन बैटरी का यूज होता है, जो काफी सेंसटिव होते हैं. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनके बीच में सेपरेटर फिल्म होती है. 

यह भी पढ़ें: फोन ब्लास्ट में 8 साल की बच्ची की मौत, आप तो नहीं करते हैं ये गलती?

सेपरेटर हटने या टूटने पर नुकसान 

अगर ये सेपरेटर अलग हो जाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स मिलकर ऐसा रिएक्शन करेंगे, जिसका परिणाम ब्लास्ट होता है. ये सेपरेटर शीट दांतों से बैटरी दबाने, बैटरी में नुकीली चीज घुसने से हट जाती है. 

भूलकर भी ना करें ये काम

भूलकर भी स्मार्टफोन या बैटरी को दांतों के बीच में रखकर दबाना नहीं चाहिए. ये कॉमन तरीका आपको नुकसान पहुंचाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement