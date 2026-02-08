आ रही स्मार्टफोन को टक्कर देने वाली डिवाइस, सीधा सेटेलाइट से होगी कनेक्ट, Elon Musk की तैयारी

गैजेट इंडस्ट्री में जल्द ही एक नया प्लेयर दस्तक देने वाला है, जो Elon Musk की कंपनी का प्रोडक्ट होगा. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, Elon Musk की कंपनी SpaceX अपना खुद का डिवाइस डिजाइन कर रही है, जो सीधा स्टारलिंक सेटेलाइट से कनेक्ट होगा. कंपनी का गोल आज के स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देना है.

और पढ़ें

रॉयटर्स ने तीन सूत्रों के हवालें से जानकारी दी है कि Elon Musk की कंपनी अपना खुद का एक ऐसा डिवाइस तैयार कर रही हैं, जो आने वाले दिनों में स्मार्टफोन को टक्कर देंगे. यह सीधा कंपनी के सेटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक से कनेक्ट हो सकेगा. अभी कई डिटेल्स आना बाकी है.

स्मार्टफोन तैयार नहीं कर रहे हैं

Elon Musk ने हाल ही में X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया था कि वे कोई फोन डेवलप नहीं कर रहे हैं. उनके पोस्ट से ये क्लीयर हो जाता है कि यह कोई ट्रेडिशनल स्मार्टफोन नहीं होगा. हालांकि वह कुछ अलग जरूर तैयार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लड़के के मुंह में फटी स्मार्टफोन की बैटरी, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती

ट्रेडिशनल स्मार्टफोन से अलग होगा

मस्क का स्मार्टफोन ट्रेडिशनल स्मार्टफोन की तुलना में थोड़ा अलग होगा. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि यह स्मार्टफोन से अलग ऑन डिवाइस-AI डिवाइस हो सकता है.

Advertisement

ऑन डिवाइस AI डिवाइस ज्यादा फिट बैठता है क्योंकि कंपनी ने कुछ समय पहले ही xAI को एक्वायर किया है. xAI ने ही Grok Chatbot को तैयार किया है, जिसे X प्लेटफॉर्म या ऐप इंस्टॉल करके यूज किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Google की वॉर्निंग, दुनियाभर के 40% स्मार्टफोन पर मंडरा रहा खतरा, सेफ्टी के लिए करें ये काम

सेटेलाइट कनेक्टिविटी वाले फोन

स्पेसएक्स के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर कोई नया नहीं है. कंपनी पहले ही अमेरिका में T-Mobile के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है. इस पार्टनरशिप के बाद कुछ स्मार्टफोन में स्टारलिंक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है.

दुनियाभर में कई स्मार्टफोन ब्रांड

मार्केट में Apple, सैमसंग, वनप्लस और शाओमी जैसे ढेरों स्मार्टफोन है. Apple और सैमसंग जैसे ब्रांड ग्लोबल प्लेयर्स हैं. इनके स्मार्टफोन दुनियाभर में सेल होते हैं.

---- समाप्त ----