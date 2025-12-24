TV, AC, फ्रिज से लेकर रोबोट वैक्यूम क्लीनर तक, Samsung ला रहा कई प्रोडक्ट्स, इस दिन है इवेंट

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 अगले महीने से शुरू होने वाला है. CES 2026 की शुरुआत 6 जनवरी से हो रही है. ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो है, जिसमें तमाम कंपनियां अपने नए-नए इनोवेशन को दिखाती हैं. पिछले कुछ दिनों से ब्रांड्स ने अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स को टीज करना शुरू कर दिया है.

और पढ़ें

CES 2026 को लेकर सैमसंग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी ने अपने First Look 2026 का टीजर जारी कर दिया है. इस इवेंट में कंपनी अपने अपकमिंग डिवाइसेस और फ्यूचर विजन को लेकर जानकारी देगी. इस इवेंट में कंपनी AI बेस्ड होम अप्लायंस को भी पेश कर सकती है.

सैमसंग के First Look 2026 में क्या होगा खास?

सैमसंग का ये इवेंट CES 2026 से पहले शुरू होगा. इस इवेंट में कंपनी ना सिर्फ AI बेस्ड होम अप्लायंस की जानकारी देगी, बल्कि अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स को भी टीज करेगी. इस इवेंट में कंपनी के प्रमुख अधिकारी हिस्सा लेंगे. कंपनी इस इवेंट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करेगी.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S25 Plus की कीमत में कटौती, इतने रह गए हैं दाम

Advertisement

सैमसंग अपने किचन अप्लायंसेस की नई रेंज CES 2026 में लॉन्च करेगी. इसका ऐलान हाल में ही सैमसंग ने किया है. नए अप्लयांसेस में बेहतर AI इंटीग्रेशन मिलेगा. इसमें गूगल Gemini और गूगल क्लाउड बेस्ड फीचर्स जोड़े जाएंगे. कंपनी के अपकमिंग लाइनअप में Bespoke AI रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, साइड-इन रेंज और नया Bespoke AI वाइन सेलर होगा.

ट्राई फोल्ड भी हो सकता है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च

कंपनी का कहना है कि इन प्रोडक्ट्स से कंज्यूमर्स के रोजमर्रा के काम आसान होंगे. इसके अलावा कंपनी Bespoke AI एयर ड्रेसर, Bespoke AI लॉन्ड्री कॉम्बो, विंडफ्री एयर कंडीशनर और फ्लैगशिप रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च करेगी.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S26 के लॉन्च से पहले सस्ता हुआ पुराना फोन, इतनी है कीमत

इन सभी प्रोडक्ट्स के अलावा कंपनी First Look 2026 इवेंट में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकती है. संभव है कि कंपनी Samsung Galaxy S26 रेंज के साथ ही अपने ट्राई फोल्ड फोन को भी ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है. Galaxy Z TriFold कोरियन मार्केट में लॉन्च हुआ है. कंपनी ने अभी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च नहीं किया है.

---- समाप्त ----