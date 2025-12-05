200MP कैमरे वाला Samsung फोन बन जाता है टैबलेट, Video में देखें कैसे करता है काम

Samsung ने अपना पहला डुअल फोल्डिंग डिवाइस Galaxy Z TriFold लॉन्च कर दिया है. ये फोन दमदार फीचर्स के साथ आता है. हालांकि, ब्रांड ने इसे अभी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च नहीं किया है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को साउथ कोरियन मार्केट में लॉन्च किया है. अगले साल की शुरुआत में ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है.

सैमसंग के इस फोन में 10-inch की मेन स्क्रीन मिलती है. इस स्क्रीन को आप किसी टैबलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं फोन की कवर स्क्रीन 6.5-inch की है, जिसे आप किसी नॉर्मल स्मार्टफोन के तरह यूज कर पाएंगे. कंपनी ने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जारी किया है.

जारी हुआ फोन का वीडियो

Samsung Galaxy Z TriFold चीन में लॉन्च हुए Huawei Mate XT Ultimate से काफी अलग है. जहां हुवावे का फोन Z स्टाइल में फोल्ड होता है. वहीं सैमसंग का Galaxy Z TriFold 'G' स्टाइल में फोल्ड होता है. इसकी कवर स्क्रीन बीच में लगी है, जबकि मेन डिस्प्ले अलग है. वहीं हुवावे के फोन में सिर्फ एक ही डिस्प्ले है, जो फोल्ड और अनफोल्ड होता है.

सैमसंग ने इस फोन का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में फोन का डिजाइन साफ देखा सकता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. बॉक्स में सैमसंग ने चार्जर भी दिया है, जो अब दूसरे सैमसंग फोन्स से गायब हो चुका है. इसके अलावा एक कवर भी स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलेगा.

Galaxy Z TriFold की साउथ कोरिया में कीमत KRW 3,594,000 (लगभग 2.2 लाख रुपये) से शुरू होती है. ये कीमत फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की है.

क्या हैं इसके स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Galaxy Z TriFold में 10.0-inch का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक का एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 Nits की है. इसमें 6.5-inch का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2600 Nits की है. ये भी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है.

इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. फोन 16GB RAM और 1TB तक के स्टोरेज के साथ आता है. स्मार्टफोन का वजन 309 ग्राम है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है. इसके अलावा 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा.

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 10MP का सेल्फी कैमरा कवर स्क्रीन पर और 10MP का मेन स्क्रीन पर दिया गया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5600mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है.

