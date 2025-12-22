Samsung और LG ला रहे Micro RGB TV, क्या है ये न्यू टेक्नोलॉजी और पुराने से कितनी अलग?

टीवी इंडस्ट्री में दो बड़े दिग्गज मौजूद हैं, जिनके नाम Samsung और LG हैं. दोनों ही ब्रांड Micro RGB TV को लेकर चर्चा में है. माइक्रो RGB TV और टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों ही कंपनियों के बड़े-बड़े दावे हैं. दोनों ही कंपनियां इनको अलग-अलग साइज में इंट्रोड्यूस्ड करेंगी, लेकिन यहां सवाल आता है कि आखिर Micro RGB TV क्या है और पुराने टीवी टेक्नोलॉजी से यह कैसे और कितनी अलग हैं.

दरअसल, अपकमिंग टेक इवेंट CES 2026 से पहले दोनों ही ब्रांड ने अपने-अपने Micro RGB TV का ऐलान कर दिया है. Samsung ने कहा है कि वह 2026 में अपनी Micro RGB TV लाइनअप को 55-इंच, 65-इंच, 75-इंच, 85-इंच, 100-इंच और 115-इंच मॉडल्स में पेश करेगा. इससे पहले 2025 में 115-इंच का बड़ा टीवी लॉन्च कर चुकी है.

LG की तरफ से भी ऐलान किया जा चुका है कि वह CES 2026 में अपना पहला फ्लैगशिप RGB TV को लॉन्च करने जा रहा है. LG ने इसको Micro RGB evo का नाम दिया है, जिसको लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इसमें बेहद ही छोटे RGB LEDs का यूज किया है. यह टीवी 75-इंच, 86-इंच और 100-इंच साइज में आएगी.

Micro RGB TVs क्या है?

Micro RGB TVs को लेकर जब हमने जानना चाहा तो हमारी पड़ताल हमें सैमंसग के ऑफिशियल पोर्टल पर लेकर गई. जहां पर सैमसंग ने इसको रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बताया है. कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट में बताया है कि माइक्रो आकार की लाल, हरी और नीली (RGB) कलर बैकलाइट्स के साथ शानदार चमक और जीवंत रंगों की दुनिया में खो जाइए. इसमें Mini LED को भी छोटा कर दिया है.

Samsung ने बताया कि LED, Mini LED और Micro RGB में क्या अंतर है. (Photo: Samsung.in)

Micro RGB TVs को लेकर ये बात कही जा सकती है कि ये अभी भी LCD TV हैं, मगर पहले से ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं. बताते चलें कि जब पहली बार LED TV लॉन्च हुए थे उनमें LCD पैनल के पीछे बैकलाइट के लिए LEDs का इस्तेमाल किया जाता था.

फिर Mini-LED TV ने दस्तक दी, जिनमें छोटे LED मॉड्यूल्स का उपयोग किया गया. फायदे की बात करें तो छोटे LEDs का यूज यह है कि वे कम बिजली खपत करते थे और ज्यादा बेहतर क्लियरिटी देते हैं. इससे पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव हुई थी.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें LCD पैनल नहीं होता है. इसमें LED खुद ही पिक्सल लेवल पर लाइटिंग जनरेट करती हैं. कुल मिलाकर यह एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक मार्केटिंग टर्म है, कई एक्सपर्ट कर रहे हैं.

इसमें फर्क इतना है कि LED सिर्फ सफेद और नीली रोशनी जनरेट नहीं करती हैं, बल्कि रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट भी जनरेट करती हैं. इसे एक हाइब्रिड सॉल्यूशन मॉडल समझिए जहां LEDs बैकलाइट और रंग दोनों बनाती हैं, लेकिन इमेज LCD पैनल पर ही तैयार होती हैं.

Samsung के माइक्रो RGB TV की कीमत

Samsung का पहला Micro RGB TV—115-इंच का टीवी लॉन्च हो चुका है. इसकी कीमत 30 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 26 लाख रुपये) है. हालांकि छोटे साइज के टीवी मॉडल्स सस्ते होंगे लेकिन अभी तक उनकी कीमत का खुलासा नहीं किया है.

सभी स्पेसिफिकेशन्स के लिए करना होगा इंतजार

Samsung और LG की तरफ से Micro RGB TV का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी ने फुल स्पेसिफिकेशन्स का ऐलान नहीं किया है. Samsung का दावा है कि उनके न्यू Micro RGB TVs में अल्ट्रा-प्रिसाइस लाइट कंट्रोल और बेहतर कलर एक्युरेसी प्रोवाइड की जाएगी. साथ ही इसमें नेक्स्ट-जेन AI चिपसेट होगा.

वहीं, LG का दावा है कि उसके Micro RGB TVs में हर RGB LED बैकलाइट को कंट्रोल करने के लिए OLED जैसा प्रोसेस का यूज किया गया है. इसमें भी नेक्स्ट-जेन AI का यूज किया जाएगा, जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बेहतर करेगी.

