7000mAh बैटरी वाला Realme P4x 5G लॉन्च, इतनी है कीमत, सेल में मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Realme P4x 5G Price in India: रियलमी ने भारत में नया फोन लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें आपको 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

Realme P4x 5G तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Realme)
Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी की P-सीरीज का नया हैंडसेट है, जो 7000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें 45W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी. ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा. 

रियलमी के इस फोन में 6.72-inch का डिस्प्ले, 50MP के प्राइमरी कैमरा वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप और IP64 रेटिंग मिलती है. इस फोन को कंपनी ने 15 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है Realme P4x 5G की कीमत? 

Realme P4x 5G को कंपनी ने 15,999 रुपये की शुरुआती प्राइस पर लॉन्च किया है. इस कीमत में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज का दाम 16,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Realme ने लॉन्च किया 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला दमदार फोन, इतने रुपये है कीमत

इस फोन को आप मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर में खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 1000 का कूपन डिस्काउंट और 1500 रुपये का बैंक ऑफर दे रही है.  डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत 13,499 रुपये से शुरू होगी. फोन की सेल 10 दिसंबर से शुरू होगी और ये Flipkart और Realme.com पर मिलेगा. 

क्या हैं Realme P4x 5G के स्पेसिफिकेशन्स? 

Realme P4x 5G में 6.72-inch का Full-HD LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन 1000 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Realme GT 8 Pro लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

फोन के स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑप्टिक्स की बात करें, तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है. फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

