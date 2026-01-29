scorecardresearch
 
10,001mAh बैटरी के साथ Realme का फोन लॉन्च, सिंगल चार्ज में 39 दिनों तक चलेगा

भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है. रियलमी ने 10001mAh की बैटरी वाला Realme P4 Power 5G लॉन्च किया है. ये फोन डुअल रियर कैमरा, दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें.

Realme P4 Power 5G में 10001mAh की बैटरी मिलती है. (Photo: Realme)

Realme P4 Power 5G भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है. चीनी स्मार्टफोन मेकर ने अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च किया है. ये फोन 10001mAh की बैटरी के साथ आता है, जो इसे मार्केट में मौजूद किसी भी दूसरे फोन से अलग बनाती है. हैंडसेट तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. 

कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में ये फोन 39 दिनों की स्टैंड बाय बैटरी के साथ आता है. यहां स्टैंड बाय मोड का मतलब है कि जब आप फोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑन रहता है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Realme P4 Power 5G का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 25,999 रुपये है. वहीं हायर-एयर कॉन्फिग्रेशन में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत 27,999 रुपये है. स्मार्टफोन का टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसका प्राइस 30,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Realme P4 Power 5G: 10000mAh बैटरी वाला पहला Smartphone

फोन पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. स्मार्टफोन भारत में 5 फरवरी से मिलेगा. इसे आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. ये डिवाइस ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू कलर में मिलेगा. 

क्या हैं फीचर्स? 

Realme P4 Power 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. फोन में 6.8-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Realme 16 Pro सीरीज भारत में लॉन्च, 200MP का कैमरा और 7000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

फोन 8GB और 12GB RAM के साथ आता है. इसमें 256GB तक स्टोरेज मिलेगा. हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 मिलेगा. फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. इसमें 8MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलता है. 

वहीं फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है. फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 10001mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. डिवाइस में सिंगल स्पीकर दिया है.

---- समाप्त ----
