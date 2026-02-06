scorecardresearch
 
LG Essential AC सीरीज लॉन्च, भारत के लिए मिलते हैं स्पेशल फीचर्स, इतनी है कीमत

LG ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए नई एयर कंडीशनर सीरीज को लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस सीरीज को भारत के यूज केस के हिसाब से डेवलप किया गया है. ये एयर कंडीशनर हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वोल्टेज फ्लकचुएशन के भी अच्छी तरह से काम करेंगे. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

LG Essential सीरीज एयर कंडीशनर लॉन्च हो गए हैं. (Photo: LG India)
LG ने भारतीय बाजार में अपने नए एयर कंडीशनर्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने LG Essential सीरीज को लॉन्च किया है, जो कंपनी की 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया' इनिशिएटिव का हिस्सा है. इन मॉडल्स को भारत के अलग-अलग मौसम में काम करने के हिसाब से तैयार किया गया है. 

ब्रांड की लेटेस्ट सीरीज को हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वोल्टेज फ्लकचुएशन में भी काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है. यानी इन्हें भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आइए जानते हैं LG Essential एयर कंडीशनर की खास बातें.

क्या फीचर्स मिलेंगे? 

इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कूलिंग के हिसाब से ऑपरेटिंग स्पीड को मैनेज करता है. इसकी वजह से जल्दी और बेहतर कूलिंग मिलेगी. साथ ही ये बिजली बचाने में भी मदद करेगा. कंपनी का कहना है कि स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से AC से होने वाला शोर भी कम होगा. 

एयर कंडीशनर को स्टार्ट करने पर रैपिड कूलिंग मिलेगी, जिससे कमरा तेजी से ठंडा होगा. जैसे ही टेम्परेचर सेट हो जाएगा कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी. इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से यूजर्स कूलिंग के आधार पर मोड्स को सलेक्ट कर सकेंगे. 

डेली यूज में पावर खर्च को कम करने के लिए इसमें डायट मोड दिया गया है. वहीं एक्टिव एनर्जी कंट्रोल में चार पावर मैनेजमेंट मोड्स मिलते हैं. विराट मोड में कूलिंग बढ़ जाती है. स्मार्ट केयर मोड ऑटोमेटिक टेम्परेचर एडजस्ट करता है और यूजर पैटर्न के आधार पर एयरफ्लो ऑफर करता है. 

यह भी पढ़ें: AC Buying Guide: कैसे खरीदें बेस्ट एयर कंडीशनर, इन बातों का रखें ध्यान

कितनी है कीमत? 

LG Essential सीरीज के एयर कंडीशनर्स की कीमत 28,901 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत पर आपको 1 टन क्षमता वाला AC मिलेगा. इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इन्वर्टर कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी मिल रही है. एयर कंडीशनर में 100 परसेंट कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है.

---- समाप्त ----
