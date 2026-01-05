scorecardresearch
 
CES 2026 : LG का धमाका, पेश किया दुनिया का सबसे हल्का 17-inch का RTX लैपटॉप

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2026 से पहले तमाम कंपनियों ने अपने कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स को पेश करना शुरू कर दिया है. सैमसंग ने अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्टर को अनवील किया है. इसी क्रम में LG ने भी अपने Gram सीरीज के लैपटॉप्स को अनवील किया है. इस सीरीज के लैपटॉप वजन में हल्के और हाई एंड फीचर्स के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

LG Gram 2026 लाइनअप को कंपनी ने पेश कर दिया है. (Photo: LG Electronics)
CES 2026 से पहले LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने LG Gram लैपटॉप लाइनअप को अनवील किया है. CES 2026 की शुरुआत 6 जनवरी से हो रही है. ये दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो है, जिसमें तमाम कंपनियां हिस्सा लेती हैं. बात करें LG की, तो नई रेंज में कंपनी ने लाइट वेट डिजाइन, अपडेटेड मैटेरियल और AI फीचर पर फोकस किया है.

इस साल कंपनी ने इसमें नई चेसिस मैटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो इसे ज्यादा मजबूत बनाती है. इसमें ऑन डिवाइस और क्लाउड बेस्ड AI टूल्स का सपोर्ट मिलता है. कंपनी ने बेहतर कनेक्टिविटी ऑफर की है और परफॉर्मेंस को भी अपग्रेड किया है. हालांकि, इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर LG ने कोई खास जानकारी नहीं दी है. 

क्या है इन लैपटॉप्स में खास? 

2026 LG Gram में कंपनी ने नए मैटेरियल Aerominum का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि ये वजन को कम करता है और डिवाइस की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है. इस मैटेरियल का इस्तेमाल चेसिस में किया गया है और इसे मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है. कंपनी का दावा है कि अपग्रेडेड डिजाइन स्क्रैच रेजिस्टेंट है.

यह भी पढ़ें: इस कोडिंग मॉनिटर में क्या है खास? लैपटॉप से ज्यादा है कीमत

इस सीरीज के कुछ मॉडल्स में ऑन डिवाइस और क्लाउड बेस्ड AI फीचर्स दोनों मिलते हैं. ये लैपटॉप्स Microsoft Copilot+ PC फीचर्स को भी सपोर्ट करेगा. वैसे कंपनी ने इसमें कुछ ऑन-डिवाइस AI फीचर्स भी जोड़े हैं. इन डिवाइसेस को मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी टास्क और AI असिस्टेड वर्कफ्लो को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है. 

मिलेंगे गजब के फीचर्स 

LG इसमें नए कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़ रही है. लाइनअप में अपडेटेड Gram Link फीचर मिलेगा, जो फाइल शेयरिंग और स्क्रीन मिररिंग की सुविधा देगा. इसका इस्तेमाल करके एंड्रॉयड, iOS और webOS बेस्ड टीवी तीनों ही प्लेटफॉर्म पर फाइल शेयर की जा सकेंगी. 

यह भी पढ़ें: शुरू हुई Flipkart Sale, फोन-TV और लैपटॉप पर मिलेगा डिस्काउंट

LG Gram Pro 17 मॉडल में 17-inch की WQXGA LCD स्क्रीन मिलेगी. इसमें NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU और 8GB GDDR7 RAM दिया गया है. कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस कम वजन और हाई परफॉर्मेंस वाले होंगे. हालांकि, ये मॉडल्स भारत में नहीं मिलेंगे. कंपनी इन्हें अमेरिकी बाजार में ही बेचेगी.

LG का दावा है कि ये दुनिया का सबसे हल्का 17-inch का RTX लैपटॉप है. साथ ही कंपनी ने 16-inch का LG Gram Pro पेश किया है. इसमें WQXGA+ OLED डिस्प्ले मिलता है. ये डिवाइस Intel Core Ultra प्रोसेसर के साथ आएगा. इस पर मल्टीटास्किंग आसानी से की जा सकेगी.

