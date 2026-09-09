iPhone 18 Launch Event Live: आज लॉन्च होगा Apple का पहला iPhone Fold, कुछ देर में इवेंट शुरू

Apple का आज एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसके लिए टैग लाइट सरप्राइज एंज साइन का इस्तेमाल किया है. कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि भारत में यह इवेंट 9 सितंबर को रात 10:30 बजे शुरू होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी पहली बार स्क्रीन मुड़ने वाले आईफोन को लॉन्च करेगी, जिसका नाम iPhone Fold Ultra हो सकता है. साथ ही कंपनी न्यू iPhone 18 Pro को लॉन्च करेगी. इसके अलावा न्यू Apple Watch और AirPods को लॉन्च किया जाएगा.
Apple आज अपना पहला फोल्ड हैंडसेट लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम iPhone Fold Ultra होगा. कंपनी का यह हैंडसेट पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड में होगा, जिस थीम पर Samsung Galaxy Z Fold 8 पहले ही लॉन्च हो चुका है. पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड में इनर डिस्प्ले काफी वाइड होता है, जिससे रीडिंग और OTT देखने में आसानी होती है.