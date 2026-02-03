स्मार्टफोन के लिए जहर! क्या आप भी रातभर फोन के साथ करते हैं ये काम

स्मार्टफोन लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है. अगर स्मार्टफोन वक्त से पहले खराब हो जाएं या फिर अचानक से उसका बैटरी बैकअप बिगड़ जाए तब क्या करेंगे. दरअसल, मोबाइल के साथ बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं.

स्मार्टफोन को रातभर चार्जिंग पर लगाकर रखने से उसकी बैटरी हेल्थ बिगड़ जाती है. बहुत से लोग स्मार्टफोन की बैटरी को 100 परसेंट तक चार्जिंग करते हैं, जबकि स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरर ऐसा ना करने की सलाह देते हैं.

लीथियम ऑयन बैटरी पर पड़ता है स्ट्रेस

लेटेस्ट स्मार्टफोन में लीथियम-ऑयन बैटरी का यूज किया जाता है, जिनको फुल चार्जिंग की वजह से बैटरी जल्द खत्म हो जाती है. लीथियम-ऑयन बैटरी फुल चार्जिंग पर दबाव डालती हैं और यह दबाव धीरे-धीरे स्मार्टफोन की बैटरी डैमेज करना शुरू कर देता है.

100 परसेंट चार्जिंग के बाद फोन चार्जिंग से हटा दें

100 परसेंट चार्जिंग के बाद अगर स्मार्टफोन प्लगइन रहता है तो कई मोबाइल में हीट जनरेट होती है. यह हीट स्मार्टफोन की बैटरी को डैमेज करती है, साथ ही यह फोन फटने का भी कारण बन सकता है.

स्मार्टफोन की बैटरी को कितने परसेंट चार्ज करना चाहिए

स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्जिंग करने से बचना चाहिए. कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि स्मार्टफोन की बैटरी को 0-80 परसेंट तक चार्ज करना चाहिए. ऐसा करने सा स्मार्टफोन की बैटरी लंबे समय तक चलेगी. iPhone के अंदर बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हैं.

बैटरी रिप्लेसमेंट में आता है मोटा खर्चा

iPhone समेत कई प्रीमियम स्मार्टफोन की बैटरी रिप्लेसमेंट में मोटा खर्चा आता है. इसकी वजह से बहुत से लोग स्मार्टफोन की बैटरी का ध्यान रखते हैं. कई लोगों की बैटरी हेल्थ 1 या 2 साल बाद भी 2 से 5 परसेंट तक गिलती है.

