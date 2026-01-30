पिछले साल सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो कंपनियों के फोन

एक ऐसा स्मार्टफ़ोन जिसने भले ही उतनी सुर्खियां ना बटोरी हों, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेचा गया है. काउंटर प्वाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफ़ोन iPhone 16 है.

ग़ौरतलब है कि इस बार भी सबसे ज्यादा फ़ोन बेचने वाली कंपनियों में ऐपल और सैमसंग का ही डंका बजा है. वर्ल्डवाइड बेस्ट सेलिंग स्मार्टफ़ोन की लिस्ट में 2024 में लॉन्च हुआ iPhone 16 पहले नंबर पर है.

दूसरे नंबर पर भी ऐपल का ही iPhone 16 Pro रहा, जबकि तीसरे नंबर पर iPhone 16 Pro Max रहा. चौथे नंबर पर iPhone 16e है, जबकि 5वें नंबर सैमसंग का Galaxy A16 5G ही.

2024 की तीसरी तिमाही यानी Q3 2024 में बेस्ट सेलिंग स्मार्टफ़ोन में नंबर-1 पर iPhone 15 था, जबकि दूसरे पर iPhone 15 Pro Max और तीसरे पर iPhone 15 Pro. चौथे नंबर पर Galaxy A14 5G रहा.

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफ़ोन की लिस्ट में ऐपल के चार स्मार्टफोन्स रहे, जबकि सैमसंग के पांच स्मार्टफ़ोन इस लिस्ट में हैं. Xiaomi का सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन इस लिस्ट में जगह बना पाया जिसका नाम है Redmi 13C 4G.

2025 की तीसरी तिमाही में बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में शाओमी का कोई स्मार्टफ़ोन नहीं है. इस लिस्ट में 5 स्मार्टफ़ोन ऐपल के हैं, जबकि पांच ही स्मार्टफ़ोन सैमसंग के हैं.

iPhone 16 क्यों हुआ पॉपुलर?

ऐपल के नॉन प्रो मॉडल आम तौर पर सीरीज़ के सबसे सस्ते फ़ोन होते हैं. iPhone 16 में कंपनी ने कई नए फीचर्स भी दिए थे, हालांकि डिज़ाइन सेम ही था.

iPhone 16 में A18 चिपसेट दिया गया है जो बेहद फास्ट है. डेली यूज़ के लिए ये फ़ोन बेहतर परफॉर्मर है. ख़ास बात ये भी है कि नई iPhone सीरीज़ लॉन्च के बाद पुराने iPhone सस्ते हो जेत हैं और इनकी खूब बिक्री होती है.

पुराने iPhone पर भारतीय मार्केट में भी काफी डिस्काउंट मिलता है. अग़ल अलग ऑफ़लाइन और ऑनलाइन स्टोर में कई तरह के ऑफर्स की वजह से भी लोग इसे ख़रीदते हैं.

