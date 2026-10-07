scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Flipkart Sale और सस्ता मिल रहा Pixel 10a, कीमत कर देगी हैरान

Google Pixel 10a को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान pixel 10a को बेहद ही सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
फ्लिपकार्ट सेल में Pixel 10a को 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे. (Photo: Google)
फ्लिपकार्ट सेल में Pixel 10a को 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे. (Photo: Google)

Flipkart पर साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने जा रही है, जिसका नाम फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज (Flipkart Big Billion Days Sale) है. 9 अक्तूबर से यह सेल सभी के लिए शुरू हो जाएगी. सेल के दौरान कई कमाल के ऑफर्स, डील्स और डिस्काउंट आदि मिल रहे हैं. गूगल पिक्सल स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. 

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान Pixel 10a को बेहद ही सस्ते दाम में लिस्ट किया है. सेल के दौरान Pixel 10a को 39,999 रुपये तक की कीमत में खरीदा जा सकेगा, जिसमें सभी ऑफर्स शामिल हैं. हालांकि पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके इसको कम कीमत में भी खरीदा जा सकेगा. 

Google Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

Palm Payment system
चीन में कमाल है डिजिटल पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन
विशाखापत्तनम में महंगे स्मार्टफोन को लेकर 9वीं की छात्रा ने किया सुसाइड (Photo: ITG)
9वीं की छात्रा ने दी जान, महंगे फोन को लेकर दिहाड़ी मजदूर मां से हुआ था विवाद
फोन की स्क्रीन टूट गई? टेम्पर्ड ग्लास लगाना पड़ सकता है भारी!
iPhone नहीं ये खास फोन यूज करते हैं मार्क जकरबर्ग, लाखों में है कीमत
Fold 8, Fold 8 Ultra या Pixel 11 Pro Fold, कौन सा खरीदें? जानें

Google Pixel 10a में 6.3 इंच का pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. साथ ही इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का स्क्रीन प्रोटेक्शन दी है. इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. 

यह भी पढ़ें: साल भर में मार्केट से गायब हो गए 10000 रुपये वाले 5G स्मार्टफोन्स! कीमतें बढ़ कर हो गईं डबल, AI जिम्मेदार या कंपनियां?

Google Pixel 10a में Tensor G4 चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ Titan M2  सिक्योरिटी को प्रोसेसर को दिया है. इसमें 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

Advertisement

Pixel 10a का कैमरा 

Pixel 10a में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है और वह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फीचर के साथ आता है. 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिसमें 120 डिग्री फील्ड व्यू कैप्चर कर सकता है. 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Flipkart BBD सेल में सस्ते होंगे ये 3 धांसू स्मार्टफोन, मौका शानदार 

Pixel 10a की बैटरी

Pixel 10a में 5100mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 30W का वायर्ड फास्ट चार्जर मिलता है और 10W का वायरलेस चार्जंग सपोर्ट मिलता है. इसमें 5G सपोर्ट मिलता है. यह 183ग्राम वजनी स्मार्टफोन है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 7 अक्टूबर 2026: मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे, जानें आपके लिए आज कैसा रहेगा दिन |
    यामी गौतम और आदित्य धर के बीच नजदिकियां कैसे बढ़ी? |
    'ईरान को 60% एनरिच्ड फ्यूल आखिर क्यों चाहिए', जेडी वेंस बोले- रोकनी है वॉर तो कम करे न्यूक्लियर एनरिचमेंट |
    'वोट चोरी' पर विपक्ष को AAP का साथ, दोपहर 1 बजे CEO ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट |
    रात को सड़क पर मूवमेंट करता दिखा टाइगर, लोगों ने रोके वाहन, प्रशासन ने बंद किया अलवर-जयपुर सड़क मार्ग |
    आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता दोगुना, नवजातों की 63 बीमारियों की होगी फ्री स्क्रीनिंग... दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान |
    Aaj Ka Panchang, 7 October 2026: 7 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 7 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 7 October 2026: मीन राशिवालों के रुके हुए काम बनेंगे, मित्रों की सलाह से बड़े फैसले करें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 October 2026: कुंभ राशिवालों के प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ेंगी, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement