क्या दीपिंदर गोयल के सिर पर लगा ये डिवाइस है उनके इस्तीफे की वजह?

Eternal CEO पद से दीपिंदर गोयल ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. साथ ही दीपिंदर ने बताया कि नए आइडिया पर काम करने के लिए उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला किया है. हाल में ही उन्हें Temple गैजेट के साथ स्पॉट किया गया था. संभव है कि माथे पर लगा ये गैजेट ही उनके इस्तीफे की वजह हो.

दीपिंदर गोयल ने Eternal CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. (Photo: YT/ Raj Shamani Clips)
दीपिंदर गोयल ने Eternal के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. (Photo: YT/ Raj Shamani Clips)

जोमाटो फाउंडर दीपिंदर गोयल ने Eternal के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके दी है. 18 साल पहले दीपिंदर ने जिस कंपनी की शुरुआत की थी, उसके CEO पद को छोड़ने का ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है.  

उन्होंने शेयरहोल्डर्स के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने पद छोड़ने की वजह बताई है. साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आगे क्या करने वाले हैं. इटरनल ग्रुप से अलावा दीपिंदर कई दूसरे स्टार्टअप से भी जुड़े हुए हैं और शायद CEO पद से इस्तीफा देने की यही वजह है. 

क्यों दिया CEO पद से इस्तीफा? 

उन्होंने लिंक्डइन पर किए पोस्ट में बताया है, 'कुछ नए आइडिया मेरा ध्यान खींच रहे हैं, जिनमें काफी ज्यादा रिस्क और एक्सपेरिमेंट हैं. ये ऐसे आइडिया हैं, जिन पर इटरनल जैसी एक पब्लिक कंपनी से दूर रहकर काम करना ही बेहतर होगा. इस बदलाव की वजह से इटरनल का फोकस बना रहेगा और मुझे नए आइडिया पर काम करने की जगह मिलेगी.'

यह भी पढ़ें: दीपिंदर गोयल ने क्यों दिया रिजाइन? Eternal के नए CEO अलबिंदर ढींडसा के बारे में जानिए

किन आइडिया पर काम कर रहे हैं दीपिंदर गोयल

हाल के दिनों में दीपिंदर गोयल का नाम कई नए प्रोजेक्ट से जुड़ा है. ऐसा ही एक प्रोजेक्ट Temple है, जिसका डिवाइस माथे पर लगाए दीपिंदर कई जगह दिखे हैं. Temple एक वियरेबल डिवाइस है, जिसे रियल टाइम में ब्रेन ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है. दीपिंदर कई जगहों पर इस मेटैलिक क्लिप को लगाए नजर आए हैं. 

हालांकि, ये डिवाइस अभी डेवलप किया जा रहा है. गोयल इस प्रोजेक्ट पर Continue Research के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. Temple कब तक लॉन्च होगा और इसमें क्या कुछ फीचर्स होंगे, इसे लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. मगर पिछले कुछ वक्त से दीपिंदर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 150 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं दीपिंदर गोयल, जानें इस आलीशान घर की खूबियां  

इसके अलावा एक अन्य आइडिया LAT एअरोस्पेस है. ये एविएशन स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2025 में हुई है. कंपनी छोटे टेक-ऑफ और लैंडिंग वाले एअरक्राफ्ट्स पर काम कर रही है. हाल में ही दीपिंदर ने इस पर बात करते हुए बताया था कि कंपनी 6 से 8 सीट वाले एअरक्राफ्ट पर काम कर रही है. 

ये एअरक्राफ्ट छोटी जगहों से भी टेक-ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होंगे. उन्होंने बताया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा एअरक्राफ्ट नहीं बनाया गया है. ये एअरक्राफ्ट कम जगह में ऑपरेट कर पाएंगे. इनका इस्तेमाल छोटी ट्रिप्स पर किया जा सकेगा. संभव है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही दीपिंदर गोयल ने इटरनल के CEO पद को छोड़ने का फैसला किया हो.

---- समाप्त ----
