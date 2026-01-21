scorecardresearch
 
150 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं दीपिंदर गोयल, जानें इस आलीशान घर की खूबियां  

जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने 18 साल लंबे सफर के बाद ग्रुप सीईओ पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. 18 साल के लंबे सफर के इस बड़े फैसले के साथ उनकी निजी जिंदगी और शानदार लाइफस्टाइल भी सुर्खियों में आ गई है.

जोमैटो को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले दीपिंदर गोयल(File Photo- ITG)
जोमैटो को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले दीपिंदर गोयल(File Photo- ITG)

दीपिंदर गोयल ने एक युग का अंत करते हुए आज एक चौंकाने वाला फैसला लिया है. 18 साल पहले जिस कंपनी की नींव उन्होंने रखी थी, आज उन्होंने उसी 'इटरनल लिमिटेड' (जोमैटो की पेरेंट कंपनी) के ग्रुप सीईओ पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है.  इस्तीफे के बीच, दीपिंदर की 'लार्जर दैन लाइफ' लाइफस्टाइल और गुरुग्राम स्थित उनके 150 करोड़ के उस आलीशान फ्लैट की चर्चा हो रही है, जो उनकी बेमिसाल कामयाबी का सबसे बड़ा गवाह है.

दीपिंदर गोयल गुरुग्राम के सबसे महंगे और पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड स्थित 'डीएलएफ द कैमेलियास' (DLF Camellias) में रहते हैं. इसे भारत का सबसे लग्जरी अपार्टमेंट परिसर माना जाता है. दीपिंदर ने इस अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट को करीब 52 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन आज इसकी कीमत 150 करोड़ रुपये को पार कर चुकी है. यह घर करीब 10,813 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसे 'वर्टिकल विला' के नाम से भी जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: बजट से नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर को क्या उम्मीदें, क्या है एक्सपर्ट की मांगें

DLF Camellias
दीपिंदर गोयल का 150 करोड़ का गुरुग्राम वाला घर यहां है (Photo-ITG)

क्या है इस आलीशान घर की खूबियां?

'द कैमेलियास' केवल ईंट-पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक आधुनिक महल है. यहां रहने वालों को ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो किसी 7-स्टार होटल में भी दुर्लभ हैं. इसमें एक विशाल क्लब हाउस, दुनिया के बेहतरीन जिम, प्राइवेट सिनेमा हॉल और इनडोर पूल शामिल हैं. दीपिंदर का यह घर सीधे तौर पर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स के हरे-भरे नजारों की ओर खुलता है, जो शहर के शोर से दूर एक शांत अनुभव देता है.

रिपोर्ट के अनुसार, उनके इस आलीशान घर के साथ उन्हें 5 (पार्किंग स्लॉट मिले हैं, जहां वे महंगी कारों को पार्क करते हैं. गुरुग्राम के इस अपार्टमेंट के अलावा, दीपिंदर ने हाल के वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को काफी मजबूत किया है. उन्होंने दिल्ली के महरौली क्षेत्र में भी करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है, जहां वे एक बड़े फार्महाउस का निर्माण करवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब सस्ते नहीं, करोड़ों के फ्लैट खरीद रहे हैं भारतीय! लग्जरी घरों की डिमांड में रिकॉर्ड उछाल

---- समाप्त ----
