Bharat Taxi: सस्ता किराया और जबरदस्त सिक्योरिटी, अमित शाह आज करेंगे लॉन्च

Bharat Taxi की आज से भारत में शुरुआत होने जा रही है, जो एक कॉपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है. इसकी मदद से आम लोगों को कैब, बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस मिलेगी. इसका मुकाबला भारत में Ola और Uber जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म के साथ होगा.

Bharat Taxi की लॉन्चिंग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. यह ऐप पहले से आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है. इस ऐप की लॉन्चिंग आज करीब 3 बजे किया की जाएगी.

Bharat Taxi को लेकर ऐप पर स्टोर पर डिटेल्स दी गई है, जहां बताया गया है कि यह एक किफायती राइड देगा. इसमें ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को फायदा होगा. साथ ही इसमें सिक्योरिटी के लिए SOS बटन को भी शामिल किया गाया है. हमने इस ऐप को इंस्टॉल किया और चलाकर देखा. इस ऐप में एक सिंपल यूजर इंटरफेस है. इसको मजेदार बनाने के लिए कई जगह पर एनिमेशन का यूज किया गया है.

जैसा कि हमने उपर फोटो में दिखाया गया है कि ऐप को ओपन करते ही Jai भारत लिखा आता है. इसके बाद इसमें कैब, टू व्हीलर टैक्सी, ऑटो और यहां तक कि मेट्रो टिकट बुकिंग के ऑप्शन दिए गए हैं.

भारत टैक्सी ऐप में SOS का फीचर दिया गया है, जो एक सेफ्टी बटन होता है. यह एक सिंगल क्लिक में मदद का मैसेज सेंड करने में काम आता है. SOS बटन में सेटअप करना होगा, जिसमें यूजर्स अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स को शामिल कर सकते हैं.

Bharat Taxi कैसे काम करता है?

Bharat Taxi एक कॉपरेटिव मॉडल है, जैसे अमूल ब्रांड है. यह मॉडल दूसरे कैब एग्रीगेटर्स से काफी अलग है. इसमें हर एक ड्राइवर, जिसे सारथी का नाम दिया है. वह को-ऑपरेटिव में 5 सेयर का मालिक होगा.

ड्राइवर को रोज देना होगा सिर्फ 30 रुपये

भारत टैक्सी में ड्राइवर को ऐप इस्तेमाल करने के लिए डेली 30 की एक फीस देनी होगी. हालांकि Uber और Ola जैसे प्लेटफॉर्म पर हर एक राइड पर कमीशन काटा जाता है, जिसकी वजह से बहुत से ड्राइवर की शिकायत रहती है कि कमीशन बेस्ड मॉडल में उनको नुकसान होता है.

